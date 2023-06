Afrique: Bouden préside une séance de travail ministérielle consacrée au suivi de la saison touristique estivale 2023

Tunis — La Cheffe du Gouvernement, Najla Bouden a présidé, mardi, au Palais du Gouvernement à la Kasbah, une séance de travail ministérielle consacrée au suivi de la saison touristique estivale 2023.

Cette séance a été l'occasion de passer en revue les indicateurs touristiques enregistrés en Tunisie en 2022 et au cours de la première moitié de 2023, en comparaison avec les destinations concurrentes, et d'examiner les objectifs et prévisions tracés pour le reste de la saison actuelle.

Les membres du gouvernement participant à cette séance ont également, discuté des meilleurs moyens pour assurer la réussite de la saison touristique à travers la poursuite des opérations de promotion de la destination tunisienne à l'étranger, l'organisation de manifestations touristiques, l'intensification des visites de contrôle de la qualité des services dans les unités touristiques, outre la planification de campagnes de nettoyage dans les zones environnantes aux sites et circuits touristiques et les plages.

La séance a aussi, permis d'examiner la possibilité de relancer le projet de visa électronique et une série de propositions visant à regagner le marché russe qui revêt une grande importance pour le secteur touristique.

Des recommandations ont été formulées pour accélérer l'octroi et la révision des autorisations dans le secteur touristique et faciliter l'activité des unités hôtelières notamment en ce qui concerne l'exploitation du domaine maritime public et l'octroi des autorisations y afférentes.