Algérie: M. Arkab reçoit le président de la Chambre africaine de l'énergie

ALGER — Le ministre de l'Energie et des mines a reçu, mardi à Alger, le président de la Chambre africaine de l'énergie (AEC) NJ Ayuk, avec qui il a examiné l'état des relations de coopération entre l'Algérie et cette institution dans le domaine de l'énergie, ainsi que les voies et moyens de les renforcer et de les développer, indique un communiqué du ministère.

Les deux parties ont aussi évoqué "l'expertise que l'Algérie peut apporter aux pays Africains en matière de recherche et exploration des hydrocarbures (amont et aval), le développement des gisements, la production et le transport de l'électricité ainsi que dans le domaine des énergies renouvelables", précise-t-on de même source.

A ce propos, M. Arkab a affirmé la disponibilité de l'Algérie à accompagner et renforcer les relations avec les pays africains, par la formation, le transfert de son savoir-faire et de son expérience, dans ces domaines.

Pour sa part, le président de la Chambre africaine de l'énergie a mis en avant "l'importance de l'appui et du soutien de l'Algérie aux activités des différentes organisations énergétiques en Afrique, notamment la coopération avec le secteur privé algérien dans le domaine de l'énergie et les possibilités de fourniture de services aux pays africains dans ce domaine".

Il a, par la même occasion, invité M. Arkab à prendre part à la Semaine africaine de l'énergie prévue en octobre prochain, à Cap-Town en Afrique du Sud, indique encore le communiqué.