Afrique: Les principes de bon voisinage et de non-ingérence dans les affaires intérieures des États réitérés au sein de l'UA

Addis — Abeba - Le Droit international repose sur une panoplie de principes, notamment le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États et le bon voisinage, a indiqué l'Ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l'Union africaine et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi.

Intervenant lors de la réunion du Comité des représentants permanents de l'UA (COREP) pendant l'examen du rapport d'activité de la Commission de l'Union africaine sur le Droit international (CUADI), tenue mardi à Addis-Abeba, M. Arrouchi a souligné que ces principes sont à respecter et à faire respecter et ne peuvent se limiter, par conséquent, à de simples slogans pour toute exploitation politique.

Rappelant la nécessité de poursuivre le processus d'amélioration du dialogue entre les États membres et la CUADI, la délégation marocaine a insisté sur l'importance des contributions soumises par les États, dans le cadre des projets en cours de la Commission de l'UA, ce qui serait de nature à permettre l'amélioration de la confiance et la qualité des échanges entre les États membres et la CUADI.

A cet égard et afin de pallier les difficultés en termes de ressources financières et humaines auxquelles fait face la CUADI, la délégation a souligné la pertinence d'un plaidoyer général par tous les organes concernés par le travail de cette Commission en vue de la doter de toutes les ressources nécessaires à son fonctionnement et à l'accomplissement des missions stratégiques.

Ainsi, M. Arrouchi a appelé les États membres de l'UA à fédérer les efforts en vue d'élaborer une vision claire de l'application du Droit international sur le continent africain et, ainsi, parvenir à des positions consensuelles sur toute question clivante en la matière.

Par ailleurs, l'Ambassadeur représentant permanent n'a pas manqué de renouveler la prédisposition du Maroc à coopérer avec la CUADI pour lui fournir toute information utile, notamment au regard de sa pratique nationale, au traitement des thématiques en cours.