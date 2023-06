Algérie: Commerce - Mise en place d'un plan de contrôle pour éliminer les intoxications alimentaires en été

ALGER — Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a mis sur pied un programme strict de contrôle visant à limiter les intoxications alimentaires durant la saison estivale, a indiqué mardi le directeur général du contrôle et de la répression du fraude au ministère, Ahmed Mokrani.

Intervenant sur les ondes de la chaine I de la radio nationale, M. Mokrani a indiqué que ce programme de contrôle "veillera quotidiennement, sous la supervision directe des directeurs du commerce, au respect des conditions de propreté et d'hygiène, afin de limiter les intoxications alimentaires".

Les services du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations ont enregistré, durant les cinq premiers mois de l'année, "151 cas d'intoxication ayant touché 2999 personnes", indique le même responsable.

En prévision de l'Aid El Adha, le responsable a rappelé que 52325 commerçants ainsi qu'un nombre important d'unités de production alimentaire de large consommation, seront mobilisés à travers tout le territoire national afin d'assurer l'approvisionnement régulier des citoyens.

A cet effet, le même responsable a souligné que le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations avait pris un nombre de mesures afin d'assurer l'approvisionnement régulier du marché et d'éviter la pénurie durant les jours de l'Aid, coïncidant cette année avec le weekend, indiquant que 6463 boulangeries et 28984 commerçants (alimentation générale, fruits et légumes) ont été mobilisés durant les jours de L'Aid.

Les minoteries concernées par la permanence sont au nombre de 295 unités durant les jours de l'Aïd.

Plus de 2356 agents seront également mobilisés pour s'assurer du respect par les commerçants et les unités de production du programme de permanence, "un chiffre revu à la hausse par rapport à l'Aid El Fitr, avec 300 agents supplémentaires déployés pour l'occasion en raison de la durée de l'Aid (trois jours)".

Le responsable a également assuré que le ministère veillait au contrôle de la conformité de tous les produits importés. "Les 28 inspections aux frontières ont traité lors des 5 premiers mois de l'année plus de 17964 dossiers d'importation, avec la validation de 17691 décisions d'entrée, alors que plus de 260 charges non conformes pesant plus de 44.500 tonnes ont été refusées, outre plus de 254 infractions enregistrées", a-t-il précisé.

En ce qui concerne le commerce frontalier de troc, le même responsable a évoqué l'établissement d"un système rigoureux de lutte contre la transformation des dattes (Deglet nour) en particulier".