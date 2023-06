Ile Maurice: PMQT l Arrestation d'Akil Bissessur en 2022 - Le DPP réclame une enquête supplémentaire

La police a bouclé la première enquête après la saisie de drogue le 19 août 2022 au domicile de Doomila Moheeputh à Quatre-Bornes, qui avait conduit à son arrestation et celle de l'avocat Akil Bissessur. Le dossier a même été référé au bureau du directeur des poursuites publiques le 10 avril dernier, mais le DPP l'a retourné à la police le 24 mai pour un supplément d'enquête. Le Premier ministre (PM), Pravind Jugnauth, a révélé cette information hier au Parlement en réponse aux députés Nando Bodha, Sandra Mayotte et Vikash Nuckcheddy, qui avaient tous posé une question sur l'arrestation de l'avocat.

Lors de la première perquisition chez Doomila Moheeputh en août dernier par la Special Striking Team (SST), a déclaré le PM, les policiers avaient forcé la porte quand ils ont vu Akil Bissessur prendre un sac pour se diriger dans une autre pièce. Lors de cette perquisition, la SST avaient découvert un sac transparent avec des feuilles sèches, soupçonnées d'être de la drogue synthétique et le même type de feuilles dans du tissue paper dans un tiroir. La police avait aussi récupéré deux sachets et, dans la poche d'un jean, des particules de feuilles et du papier à rouler. Il y avait aussi des résidus de feuilles dans les toilettes et la police a trouvé six sachets transparents contenant des feuilles dans le tuyau d'évacuation et la fosse septique.

%

Par rapport à l'arrestation d'Akil Bissessur, de son frère Avinash et de son amie Doomila Moheeputh mardi dernier, Pravind Jugnauth a déclaré qu'un colis, en provenance d'Allemagne, était arrivé quatre jours plus tôt à bord d'un vol de British Airways avec l'adresse avenue des Tulipes, Quatre-Bornes et un numéro de téléphone. Le colis est passé par DHL Packet Courier Services. «En se basant sur des informations, la SST a intercepté le colis le 19 juin à l'Air Warehouse de l'aéroport de Sir Seewoosagur Ramgoolam International. Il a été ouvert en présence des douaniers, des éléments de la brigade antidrogue, des employés de la poste et des policiers de la SST notamment.»

Le PM a déclaré que le colis contenait 652 pilules et quelques morceaux dans différents sachets transparents. «Comme les comprimés étaient suspectés d'être de la drogue, le Customs Anti-Narcotics a effectué un test rapide qui s'est révélé positif.» Akil Bissessur et Doomila Moheeputh ont été arrêtés lors d'une «controlled delivery». La SST a perquisitionné le même jour la demeure d'Avinash Bissessur où des comprimés, suspectés d'être de la drogue dangereuse, ont été saisis.

À une question supplémentaire de Nando Bodha qui voulait avoir confirmation si la «controlled delivery» a été un échec et si le suspect avait refusé de prendre le colis, Pravind Jugnauth a répondu que ce n'était pas à lui de dire si c'était un échec, mais plutôt à une cour de justice.