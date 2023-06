Ile Maurice: Patients dialysés décédés - Kailesh Jagutpal jette le blâme sur son administration

Les dossiers disparus ont entravé les travaux du Medical Negligence Standing Committee

Le ministre de la Santé a reconnu l'évidence car les points préliminaires du rapport du «Medical Negligence Standing Committee» (MNSC), sont catégoriques. Il y a eu négligence médicale dans le cas des patients dialysés décédés et dans plus de deux cas, comme affirmé précédemment par Kailesh Jagutpal lui-même au Parlement. Cependant, hier, en réponse de la Private Notice Question (PNQ) sur le sujet, Kailesh Jagutpal a renvoyé la responsabilité au personnel cadre de son ministère et... au Covid-19. Au milieu de tout cela, la disparition des dossiers qui a entravé les travaux du MNSC.

Après les rapports du Fact-Finding Committee et du MNSC, Kailesh Jagutpal a annoncé qu'il y a désormais d'autres enquêtes menées par les ordres des différents métiers de santé, à l'instar du Medical Council. Ce ne sera pas la fin du long chemin car, par la suite, il y aura éventuellement des procès devant le Medical Tribunal. Ce n'est qu'après toutes ces étapes, a ajouté le ministre de la Santé, que son ministère envisagera les sanctions à prendre contre ceux blâmés dans le rapport. Par la suite, une décision sera prise au sujet des compensations financières promises aux proches des dialysés décédés. Aucun calendrier n'a été avancé.

Lors de sa réponse, Kailesh Jagutpal a reconnu, à plusieurs reprises, qu'il y a eu des manquements à différents niveaux. Xavier-Luc Duval a listé les problèmes : le manque de transport, de soins, de personnel médical et d'oxygène. Il y a aussi eu les repas non adaptés, le problème de suivi des patients, des dossiers qui n'ont pas été mis à jour et d'autres qui ont tout simplement disparu. S'ajoutent à cela l'interdiction aux proches de visiter les malades, les décès de deux personnes non contaminées par le Covid et d'autres qui ont été contaminées à l'hôpital ; et, pour au moins deux décès, «dans des conditions horribles» car les patients ont été laissés seuls. Sans oublier la souffrance inutile infligée à tous ces 80 dialysés qui ont été contraints de quitter leur domicile et leurs proches. Enfin, l'absence de planning de la part de la direction a été mise en évidence. Le leader de l'opposition a demandé au ministre s'il ne doit pas endosser la responsabilité pour tous ces manquements.

Dossiers disparus

Non, a répondu Kailesh Jagutpal. Il est revenu sur la structure de son ministère. Sous lui, il y a des ward managers, des nursing supervisors, des nursing administrators, le directeur de l'hôpital, le directeur de la région et bien d'autres fonctionnaires administratifs. Le ministre n'a pas manqué d'égratigner la nutritionniste qui aurait recommandé du briani et du riz frit pour ces patients. Il a également pointé du doigt les centres de quarantaine. Par la suite, il a plaidé les circonstances atténuantes : le Covid-19 ne permettait pas le fonctionnement normal des opérations et il a été impossible d'identifier certains responsables. Mais il a omis de dire que la disparition des dossiers a grandement aidé ces mêmes responsables...

Xavier-Luc Duval en a conclu que si le ministre de la Santé ne veut pas rendre le rapport du MNSC public, c'est justement pour que l'on ne découvre pas qu'il est le premier à blâmer. Kailesh Jagutpal, fidèle à ses habitudes, a commencé à critiquer à l'opposition pour avoir dénoncé, notamment, la signature obligatoire du formulaire de consentement imposé pour la vaccination. Xavier-Luc Duval a aussi rappelé, lors de sa conférence de presse après sa PNQ, que c'est l'opposition qui avait exigé une prompte vaccination, surtout des personnes souffrant de comorbidités, dont les dialysés. Mais pas la signature de ce formulaire.

Par ailleurs, Kailesh Jagutpal a parlé très vite hier. Est-ce pour passer le plus vite possible sur certains éléments contenus dans sa réponse et qui l'accablent ? Malgré tout, il est ressorti que sur les 11 décès, dix ont attiré des accusations de négligence médicale ou de sérieux manquements administratifs. Et que les dossiers de ceux pointés du doigt seront référés au Medical Council pour finir, ou plutôt recommencer, au Medical Tribunal. Le leader de l'opposition lui rappellera qu'il avait, le 9 mai, exclu toute probabilité de négligence médicale pour neuf cas.

Le leader des Bleus s'est montré, lui, étonnamment turbulent et moqueur hier. Et le speaker étrangement indulgent envers lui. Xavier Duval a pu annoncer qu'il a en sa possession sept lettres venant des familles des décédés et adressées au ministre pour que celui-ci leur remette le rapport complet du Fact-Finding Committee. Kailesh Jagutpal a été sauvé par le gong et n'a pas eu à répondre à cette question qu'il venait d'ailleurs d'éluder.