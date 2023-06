Ile Maurice: Parlement l NSLD - Le speaker juge irrecevable un document de Mahomed et l'expulse

Osman Mahomed aura prouvé une fois de plus qu'il est mieux informé que le Premier ministre adjoint et ministre du Logement Steven Obeegadoo des affaires de la New Social Living Development Ltd (NSLD). Il lui adresse une question sur le nombre d'employés, leurs postes et leur pay package. Steven Obeegadoo répond que le personnel est composé de 51 personnes en sus des employés de la National Housing Development Company (NHDC). À la deuxième partie, il indique qu'il n'a pas les informations et dès qu'elles sont disponibles, ,elles seront déposées à la bibliothèque de l'Assemblée nationale.

Le député du Parti travailliste (PTr) fait alors ressortir qu'il avait recherché ces informations depuis au moins trois semaines et que le ministre avait indiqué qu'elles étaient compilées, «J'informe la Chambre que j'ai un document en ma possession que je vais déposer» et poursuit : «Comment vous un ministre de surcroît un Deputy Prime Minister n'avez pas ces réponses que moi je possède en tant que député de l'opposition ? You are hiding the information.» Steven Obeegadoo répond qu'il était au sommet du G20 et n'a pu obtenir les réponses.

Le speaker intervient et juge le document irrecevable. «Vous ne pouvez pas déposer ce document. Seuls ceux officiels sont déposés.» Osman Mahomed proteste ainsi que plusieurs députés de l'opposition. «Pourquoi n'a-t-il pas le droit ? He is an elected member». Le député rouge insiste pour déposer le document et le speaker maintient sa position et dans le brouhaha, il lance au député, «N'insistez pas ou je vais vous mettre à la porte.» Le député cherche un planton pour faire déposer le document mais sans succès. Le Speaker lui demande de quitter l'hémicycle, le name et suspend la séance. «Bravo Osman», lance ses collègues de l'opposition.

Après le départ du speaker, Steven Obeegadoo s'approche du député et lui dit : «Ki fer to pa ti dir mwa to ena sa.» Réponse de Mahomed : «Le document est daté du 2 juin tu ne l' a pas, alors prends-le» en le posant sur le front bench où s'assoit Arvind Boolell. À la reprise, le speaker annonce que le but des questions est de rechercher des informations et que l'honorable Mahomed n'a pas été conforme en voulant déposer un document sur sa recherche d'informations. La tranche des questions s'est alors poursuivie. Un peu plus tard, le speaker annonce qu'Osman Mahomed a été expulsé et named. Le même Steven Obeegadoo présente alors une motion de suspension pour la séance du jour et la prochaine, à moins que le député présente des excuses à la Chambre.