Afrique de l'Est: Combien d'étoiles ? - Les Seychelles vont adopter un système de classement national pour les établissements touristiques

Afin de mieux gérer les attentes des visiteurs et d'atteindre un plus haut degré de standardisation et de professionnalisme au sein de l'industrie touristique des Seychelles, le Département du tourisme vise à adopter un système de classement standardisé pour les établissements.

La secrétaire principale du tourisme, Sherin Francis, a déclaré aux journalistes qu'il est important que les touristes puissent connaître les normes de chaque établissement avant de faire un achat, leur permettant de savoir à quoi s'attendre grâce à un système de classement établi.

Elle a souligné qu'il est essentiel de reconnaître que la qualité des installations et des services disponibles influence le choix de destination d'un visiteur.

"Le système national de classement établit des niveaux standard dans tous les domaines. Pour obtenir une licence, les autorités examinent les normes physiques minimales - les équipements, la taille de l'établissement, etc. Cependant, l'esthétique et les services fournis ne sont pas nécessairement évalués. Si vous souhaitez augmenter la qualité des services dans une destination, il est important d'examiner ces éléments », a déclaré Mme. Francis.

Le système de classement se composera de deux programmes - le Star Rating System et le programme Seychelles Secrets - et mettra mieux en valeur la diversité des produits et permettra aux établissements de mieux commercialiser et vendre leurs produits.

Les établissements de 51 chambres ou plus relèveront automatiquement du système de classement par étoiles et recevront un classement par étoiles entre trois et cinq étoiles. Il y a 21 hôtels qui entrent dans cette catégorie et leur participation à ce programme de classement est obligatoire. Il est facultatif pour les établissements de 50 chambres ou moins de participer à ce programme de classement.

Le programme Seychelles Secret s'adresse aux petits établissements comme les établissements indépendants, les maisons d'hôtes et les petits hôtels. Ici, les établissements recevront l'une des trois notes - Bronze, Argent et Or, à la suite de l'évaluation.

Un ensemble de critères d'évaluation a été élaboré par le ministère du Tourisme et comprend les domaines physiques, de confort, de service, d'accessibilité universelle et d'évaluation de la durabilité.

Actuellement, il y a plus de 730 établissements touristiques dans le pays, dont 75 % sont indépendants.

Le ministère du Tourisme commencera ce processus par un programme de sensibilisation avec les propriétaires d'établissement, où le but et les avantages du système de classement seront détaillés.

En septembre, le ministère commencera à évaluer les établissements. Le déploiement complet du programme devrait avoir lieu environ un an à partir de ce mois-ci.

"Il est important que nous puissions évaluer tous les établissements obligatoires et volontaires avant de publier leurs notes. Nous voulons que les notes soient publiées en même temps pour garantir qu'aucun établissement participant ne soit désavantagé", a déclaré Mme. Francis.

Au mois de mai de cette année, le Conseil des ministres a approuvé le Règlement sur les normes de développement du tourisme. Une fois que la réglementation entrera en vigueur et que le département du tourisme lancera officiellement le programme de notation, l'établissement ne pourra plus publier aucun autre système de notation actuellement utilisé, sauf s'il s'agit d'un système fourni par le département.

Une fois classés, les établissements se verront remettre une plaque, avec le classement, qu'ils pourront afficher dans un endroit visible de l'établissement.

Le directeur du développement des produits, Sinha Levkovic, a souligné qu'"une fois qu'un établissement est classé, le classement sera valable 2 ans".

Elle a ajouté que "les visites de routine normales se poursuivront et nous verrons si les normes sont maintenues, mais la réévaluation formelle aura lieu vers la fin des deux années".