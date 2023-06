Afrique: L'AFRAA apprécie les efforts d'Ethiopian Airlines Cargo

<strong>Addis Ababa le — Abderahmane Berthe, secrétaire général de l'AFRAA (Association des compagnies aériennes africaines) félicite la compagnie éthiopienne de cargaison pour son rôle de modèle dans le développement du transport aérien en Afrique.

La compagnie éthiopienne de cargaison et de logistique assure le transport de marchandises spéciales telles que les produits médicaux, les animaux vivants et les produits périssables, dans le respect des normes internationales et sectorielles. Ces dernières années, l'Éthiopie a beaucoup investi dans les infrastructures, les équipements, le personnel, les systèmes et les processus afin d'améliorer ses capacités de traitement du fret spécial et de la logistique sur l'ensemble de son réseau.

Dans un entretien exclusif avec l'agence des nouvelles éthiopienne, Abderahmane Berthe, secrétaire général de l'AFRAA, a apprécié le fait que la compagnie aérienne éthiopienne soit un exemple à suivre en matière de mise en oeuvre du cargaison.

Berte a indiqué que l'AFRAA s'engageait à collaborer avec la compagnie aérienne éthiopienne pour le développement de l'industrie de l'aviation en Afrique.

"Nous apprécions et soutenons sincèrement la détermination de compagnie aérienne éthiopienne à rejoindre le continent à travers ses hubs et ses multiples routes, jouant ainsi un rôle important dans l'unification du continent. Pour cela, nous travaillons avec eux et les parties concernées", a-t-il déclaré.

S'exprimant sur l'importance de la mise en oeuvre du marché unique du transport aérien en Afrique (SAATM), il a déclaré : "Je pense qu'un marché unique du transport aérien en Afrique est une opportunité fantastique".

Berthe a fait remarquer que les projets phares de l'Agenda 2063 concernant le marché unique du transport aérien africain et la zone de libre-échange continentale africaine sont les éléments les plus importants pour permettre aux compagnies aériennes de voler librement partout sur le continent.

Il estime que le passeport africain et l'initiative de libre circulation des personnes sont très favorables aux objectifs des compagnies aériennes africaines.

Berthe a ajouté que l'initiative supprimera les restrictions frontalières et favorisera l'intégration continentale en encourageant la libre circulation des Africains sur le continent.

" L'un des problèmes des compagnies aériennes africaines est la restriction du trafic. Si je veux voler d'un pays africain vers une destination en Afrique, je dois obtenir une autorisation spéciale de ce pays, qui sera basée sur ce que nous appelons un accord bilatéral de services aériens".

Cependant, le SAATM libéralise l'espace aérien, ce qui permettrait aux compagnies aériennes de voler librement d'un point à un autre, a déclaré le secrétaire général.

Cette libéralisation facilitera également la pleine réalisation de l'AfCFTA, a-t-il fait remarquer.