Congo-Kinshasa: Vaccination - Le Ministre de la Santé lance la troisième édition du Forum National

Sous le haut patronage du président de la République, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Samuel Roger Kamba, a lancé le 27 juin à Kinshasa le troisième forum national en faveur de la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo (RDC).

D'entrée de jeu, le ministre Samuel Roger Kamba a invité les participants à revisiter ce qui est déjà accompli et éclairer ce qui demeure. "Je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour discuter de manière franche et nous encourager tous à tenir nos promesses et celles-ci ne peuvent se réaliser que lorsque nous nous arrêtons pour revoir ce que nous avons déjà fait jusque-là. En effet, revisiter ce que nous avons accompli, éclairer ce qui demeure pour nous un défi et énumérer les leçons apprises que nous devons maintenir et retenir depuis que le premier forum a eu lieu en 2019, ce sont là les actions attendues de nous au cours des présentes assises", a-t-il insisté

A en croire le ministre de la Santé, ce forum est une opportunité de maintenir ou de réorienter les actions pour que la vaccination demeure au centre des priorités du gouvernement central, des directions et des programmes du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Il a, par ailleurs, émis le souhait de voir chacun se pencher sur « les détails qui feront booster l'humilité des concitoyens et, particulièrement, des femmes et des enfants qui attendent un changement de paradigme dans ce domaine ».

Aussi a-t-il demandé aux partenaires d'encourager et d'accompagner la RDC avec encore plus d'efficience dans les approches d'appui qu'ils procurent, et ceci depuis plusieurs années. Pour lui, cette édition du forum est un moyen de dialogue et d'échange avec tous les acteurs pour une vaccination plus équitable.

Les objectifs du forum

Le forum sur la vaccination vise, entre autres, à atteindre, d'ici à 2027, au moins 75% de la couverture vaccinale pour les enfants complètement vaccinés avant leur premier anniversaire; augmenter et décaisser, au niveau national, la ligne budgétaire allouée à la vaccination pour assurer les coûts des vaccins traditionnels; répondre aux besoins de cofinancement de nouveaux vaccins et la mise en oeuvre opérationnelle des activités et maintenir la gratuité de la vaccination;

Il vise également à insérer et décaisser, au niveau provincial, une ligne budgétaire allouée à la vaccination pour assurer la mise en oeuvre opérationnelle des activités avec comme objectif d'atteindre 1 dollar par enfant à vacciner et par an; être des champions pour la promotion d'une couverture vaccinale universelle visant à réduire les conséquences des maladies évitables par la vaccination, afin d'aider le pays à atteindre ses objectifs en matière de santé et de développement économique et social.

Notons que les partenaires internationaux et nationaux de la vaccination sont prêts à soutenir davantage les efforts de la RDC pour réduire le nombre d'enfants n'ayant pas de vaccins grâce au lancement du Plan Mashako - Phase 2.