Congo-Brazzaville: Agriculture - Plus de 13 milliards FCFA pour l'inclusion socioprofessionnelle des jeunes

Le gouvernement a lancé, le 26 juin, à Brazzaville, en partenariat avec le Fonds international pour le développement agricole (Fida), le Projet agriculture, jeunes et entrepreneuriat (Paje), d'un montant de 13,341 milliards FCFA, soit 20,34 millions d'euros.

L'accord de prêt a été signé le 29 octobre 2022 entre la République du Congo et le Fida pour la mise en oeuvre du Paje dont la durée est de six ans. Le Congo a contracté ce prêt dans le but de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et des revenus de la population rurale et périurbaine pauvre dans les zones d'intervention du projet.

Ce projet interviendra, en effet, dans les départements du Pool, de la Bouenza, du Niari, du Kouilou, de la Lékoumou et des Plateaux, notamment le long des corridors reliant les bassins de production sélectionnés aux grands centres de commercialisation et de consommation de Brazzaville et de Pointe-Noire, ainsi que dans le corridor commercial de Mpouya-Ngo-Gamboma.

Le Paje cible 25 424 ménages, soit environ 127 200 personnes, dont 60% de jeunes âgés de 18 à 35 ans, 50% de femmes, 2% de personnes handicapées et 2% d'autochtones. Le directeur pays et représentant du Fida dans les deux Congo, Valantine Achancho, a rappelé qu'en dépit de son potentiel le secteur agricole congolais représente aujourd'hui moins de 10% du produit intérieur brut national, alors que 70% de la population en dépend.

Selon lui, le paradoxe est que le pays importe plus de 70% de ses besoins alimentaires, parce qu'il ne cultive que 2% des 10 millions d'hectares de terres arables dont il dispose. Une sous-exploitation qui représente à la fois un défi et une véritable opportunité, dans un contexte où plus de 40% des jeunes de moins de 25 ans sont sans emplois.

« Dans ce contexte, le gouvernement du Congo et le Fida fondent leurs espoirs sur le Projet agriculture, jeunes et entrepreneuriat (Paje) afin d'assurer l'engagement des jeunes, à travers une approche innovante centrée sur la promotion de l'entrepreneuriat, pour promouvoir l'inclusion socioprofessionnelle des jeunes et des groupes vulnérables dans des activités rentables, créatrices de revenus et d'emplois décents et durables dans les chaînes de valeur agroalimentaires », a justifié Valantine Achancho.

Tirer les leçons du PD-PAC

Lançant le Paje, le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo, a rappelé qu'il vise, entre autres, à renforcer les capacités des jeunes à créer, développer et gérer des unités de production dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de l'aquaculture et d'autres activités connexes. Cela en prenant des risques afin d'exploiter des opportunités de réaliser les bénéfices.

« Les jeunes agriculteurs sont l'épine dorsale de notre avenir agricole. Leur énergie, leur créativité et leur engagement envers l'agriculture sont des atouts inestimables pour notre pays. Ils sont porteurs de nouvelles idées, de technologies innovantes et de pratiques durables qui peuvent transformer notre secteur agricole et simuler la croissance économique », a-t-il rappelé.

Pour lui, l'entrepreneuriat agricole transcende largement le domaine commercial ; il s'agit d'un véritable engagement envers les communautés. Le Paje est mis en oeuvre dans le but de permettre aux jeunes agriculteurs de réaliser pleinement leur potentiel, d'autant plus qu'il est nécessaire de leur fournir les connaissances, les expériences. Car, la formation constitue un pilier essentiel de la réussite des jeunes agriculteurs, a-t-il déclaré.

Le Paje est mis en oeuvre après l'échec du Projet de développement de la pêche et aquaculture continentale (PD-PAC), qui a laissé, d'après le ministre Paul Valentin Ngobo, derrière lui un héritage de problèmes non résolus, plutôt que de solutions concrètes. D'où la nécessité de tirer les enseignements de cette expérience afin d'éviter de répéter les mêmes erreurs. « Ce financement apporté par le Fida est un prêt que va devoir rembourser le Congo.

Nous devons donc justifier cet investissement en prouvant que nous avons appris de nos erreurs passées. Il est primordial de mettre en place une coordination plus efficace que celle du PD-PAC. Cela signifie que nous devons nous assurer que tous les acteurs impliqués travaillent en étroite collaboration, que les responsabilités sont clairement définies et que les ressources sont utilisées de manière optimale », a précisé le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche.

Le Paje a été lancé au cours d'un atelier technique de démarrage qui s'achèvera le 30 juin. Il vise à accompagner l'équipe du projet et les opérateurs dans l'appropriation des documents, des procédures et directives du Fida relatifs à la mise en oeuvre des projets. « L'issue de cet atelier devrait permettre de mettre en place les jalons d'orientation vers la satisfaction des conditions additionnelles pour le premier décaissement des fonds alloués au projet, aux fins d'assurer la réalisation des activités sur le terrain, telles que prévues dans l'accord de financement », a rappelé le coordonnateur national du Paje, Emery Fabrice Bimbou Senga.