Afrique Australe: Examen des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des protocoles et programmes sectoriels par le comité mixte des Ministres de la SADC chargés de l'Education et de la Formation et de la Science, de la Technologie et de l'Innovation

document

La réunion conjointe du comité des ministres chargés de l'éducation et de la formation et de la science, de la technologie et de l'innovation de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) s'est tenue le 23 juin 2023 à Kinshasa (République démocratique du Congo) en vue d'examiner les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des protocoles, politiques et programmes de la SADC relatifs à ces secteurs.

Monsieur Muhindo Nzangi Butondo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo et président du comité mixte des ministres chargés de l'éducation et de la formation et de la science, de la technologie et de l'innovation, a présidé la réunion.

Dans son allocution d'ouverture, M. Nzangi Butondo a fait part des progrès réalisés par la République démocratique du Congo dans la promotion de l'éducation des personnes vulnérables et des multiples approches politiques du gouvernement pour lutter contre les inégalités d'accès aux services de base de l'éducation tout au long de la vie. Il a également souligné un certain nombre de projets qui continuent d'apporter une contribution à l'emploi des jeunes en République démocratique du Congo

La secrétaire exécutive adjointe de la SADC chargée de l'intégration régionale, Mme Angèle Makombo N'Tumba, a souligné l'importance de la Vision 2050 de la SADC et du plan stratégique indicatif de développement régional (RISDP) (2020-2030), tous deux approuvés, dont l'éducation et la formation ainsi que la science, la technologie et l'innovation sont des composantes importantes de l'intégration régionale au titre du premier pilier sur le développement industriel et l'intégration des marchés et du troisième pilier sur le développement du capital social et humain.

%

Mme N'Tumba a informé la réunion des progrès réalisés en vue de l'opérationnalisation de l'Université de la transformation de la SADC (SUT) qui, une fois créée, se concentrera sur l'entrepreneuriat, l'innovation, la commercialisation, le transfert de technologie, le développement des entreprises, l'économie numérique et l'économie de la connaissance, afin de soutenir le programme d'industrialisation de la SADC.

À cet égard, la secrétaire exécutive adjointe de la SADC a informé la réunion que le secrétariat de la SADC, avec l'appui financier de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) et le soutien technique de l'Association régionale des universités d'Afrique australe (SARUA), a convoqué la réunion des vice-chanceliers en janvier 2023 sur l'opérationnalisation de la SUT, qui a recommandé de poursuivre le dialogue avec d'autres parties prenantes.

Au cours de la réunion, les ministres ont examiné un rapport du comité technique spécial sur la certification et l'accréditation, qui fournit une feuille de route pour les différentes stratégies de mise en oeuvre du cadre de qualification de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADCQF) au cours des quatre prochaines années. Les actions proposées comprennent la mise en oeuvre et la révision des lignes directrices et des manuels de la SADCQF sur lareconnaissance des acquis antérieurs, les systèmes de transfert d'accumulation de crédits de la SADC et le manuel de reconnaissance de la SADC ; le passage à la référence plutôt qu'à l'alignement sur la SADCQF ; et l'accent mis sur les nouvelles évolutions, notamment sur des questions telles que la numérisation, les micro-certifications et les profils communs de qualifications, parmi tant d'autres .

Les ministres ont en outre:

approuvé les recommandations formulées par l'UNESCO visant à mettre en oeuvre des programmes en matière de science ouverte et d'accès ouvert conformément à la recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte, qui fournit un cadre international de politique et de pratique en matière de science ouverte reconnaissant les différences disciplinaires et régionales dans les perspectives de la science ouverte.

les recommandations formulées par l'UNESCO visant à mettre en oeuvre des programmes en matière de science ouverte et d'accès ouvert conformément à la recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte, qui fournit un cadre international de politique et de pratique en matière de science ouverte reconnaissant les différences disciplinaires et régionales dans les perspectives de la science ouverte. félicité l'UNESCO, en collaboration avec le gouvernement de la République de Namibie par l'intermédiaire du ministère de l'enseignement supérieur, de la technologie et de l'innovation, pour avoir organisé le Forum sous-régional sur l'intelligence artificielle en Afrique australe, à Windhoek en septembre 2022, placé sous le thème « Intelligence artificielle : Vers une utilisation éthique et au service du développement durable ». Le Forum a adopté la déclaration de Windhoek sur l'intelligence artificielle, reconnaissant que l'intelligence artificielle transforme rapidement le monde et l'avenir de l'humanité, soulevant des questions complexes et faisant disparaître les frontières traditionnelles des mondes physique, numérique et biologique, influençant la pensée, l'interaction et la prise de décision humaines, etc. et recommande ainsi le développement et l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle en Afrique australe.

l'UNESCO, en collaboration avec le gouvernement de la République de Namibie par l'intermédiaire du ministère de l'enseignement supérieur, de la technologie et de l'innovation, pour avoir organisé le Forum sous-régional sur l'intelligence artificielle en Afrique australe, à Windhoek en septembre 2022, placé sous le thème « Intelligence artificielle : Vers une utilisation éthique et au service du développement durable ». Le Forum a adopté la déclaration de Windhoek sur l'intelligence artificielle, reconnaissant que l'intelligence artificielle transforme rapidement le monde et l'avenir de l'humanité, soulevant des questions complexes et faisant disparaître les frontières traditionnelles des mondes physique, numérique et biologique, influençant la pensée, l'interaction et la prise de décision humaines, etc. et recommande ainsi le développement et l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle en Afrique australe. examiné le projet de stratégie de transformation numérique de la SADC, dont l'objectif principal est d'encourager et d'accélérer l'adoption stratégique des technologies numériques par et dans tous les États membres de la SADC, d'autonomiser numériquement les entreprises et les institutions des citoyens et, par conséquent, de tirer le meilleur parti de l'impact économique, social et politique de l'utilisation des technologies numériques au profit de la qualité de vie de la population de la SADC et en faveur de la réalisation du programme de développement régional de la SADC. Cette stratégie régionale identifie les capacités et les compétences stratégiques clés pour la quatrième révolution industrielle (4IR). La stratégie de transformation numérique de la SADC (DST de la SADC) met en évidence les interventions clés visant à traiter les éléments de base et les fondations de l'économie numérique.

le projet de stratégie de transformation numérique de la SADC, dont l'objectif principal est d'encourager et d'accélérer l'adoption stratégique des technologies numériques par et dans tous les États membres de la SADC, d'autonomiser numériquement les entreprises et les institutions des citoyens et, par conséquent, de tirer le meilleur parti de l'impact économique, social et politique de l'utilisation des technologies numériques au profit de la qualité de vie de la population de la SADC et en faveur de la réalisation du programme de développement régional de la SADC. Cette stratégie régionale identifie les capacités et les compétences stratégiques clés pour la quatrième révolution industrielle (4IR). La stratégie de transformation numérique de la SADC (DST de la SADC) met en évidence les interventions clés visant à traiter les éléments de base et les fondations de l'économie numérique. examiné les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la charte de la SADC relative à la création de l'Organisation des femmes dans les sciences, l'ingénierie et la technologie (WISETO). Onze États membres ont signé la charte, ce qui porte le total des signatures à la majorité des deux tiers, remplissant ainsi les conditions requises pour son entrée en vigueur. Les prochaines étapes consisteront à élaborer une feuille de route portant sur la création d'une organisation régionale pour les femmes dans les sciences, l'ingénierie et la technologie. Les ministres ont chargé également le secrétariat de lancer un processus d'identification du pays hôte de l'Organisation des femmes de la SADC dans les sciences, l'ingénierie et la technologie et de présenter un rapport à la prochaine réunion en 2024.

La réunion conjointe du comité des ministres chargés de l'éducation et de la formation et de la science, de la technologie et de l'innovation a réuni des ministres et des représentants de l'Angola, du Botswana, de la République démocratique du Congo, d'Eswatini, du Lesotho, du Malawi, du Mozambique, de la Namibie, de la République-Unie de Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe.

Cette réunion a également rassemblé des représentants des partenaires internationaux de coopération, des agences des Nations unies, des agences de mise en oeuvre et des partenaires de développement chargés de ces secteurs.