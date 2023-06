Afrique du Nord: Geneviève Matibeye - Le Tchad a sa voix

La chanteuse a gagné le prix Visa For Music introduit par l'organisation de la 6e édition du Salon international des voix de femmes.

Geneviève Matibeye est sans doute la chanteuse qui a le plus marqué des esprits lors de la 6e édition du Salon d'Escale Bantoo. Elle était en compétition avec près de 20 voix féminines du continent en lice. Le jury rompu à la tâche n'a pas eu d'autre choix que de la désigner vainqueur du Prix Visa For Music. Elle ira de ce pas prester devant plus d'une cinquantaine de programmeurs et directeurs de festivals du monde lors de la 10e éditions de Visa For Music au Maroc en Afrique du Nord.

Géneviève dit être heureuse pour avoir participé au salon Escale Bantoo au Cameroun, « c'est une plateforme qui nous permet de nous exprimer et de partager nos expériences entre chanteurs et chanteuses d'Afrique ». Elle ajoute qu'elle est venue vendre sa culture, son identité et sa musique.

Matibeye n'a pas tari d'éloges à l'endroit des organisateurs d'Escale Bantoo. Celle qui va rivaliser d'adresse avec d'autres artistes du monde au Maroc fait allégeance à ceux et à celles qui lui balisent le chemin, en l'occurrence la directrice du Salon international des voix de femmes, Nathalie Mefe ; la chanteuse, Lornoar qui s'occupe de l'aspect création des musiques identitaires lors du salon ; le boss d'Escale Bantoo, Tony Mefe, ses compatriotes tchadiens qui l'encouragent et croient en elle.

Née à Doba, dans le sud du Tchad, Matibeye Dje Non Pah, intègre une chorale dès l'âge de 12 ans, puis accompagne plusieurs artistes dans des studios et en concert. Elle se dévoile au grand public en 2015 au même moment qu'elle se révèle. Cette année-là, elle participe au festival Darri, puis au NDjamVi Festival, à N'Djamena, où elle remporte le premier prix dans la catégorie World Music.

En 2016, elle participe au Festival international des musiques bantou à Yaoundé. En 2017, la talentueuse fille de Doba représente son pays aux Jeux de la Francophonie, à Abidjan. De fil en aiguille, cette figure de la musique africaine continue de creuser son sillon. Le promoteur culturel malien, Mory Touré, qui l'a vue commencer sa carrière, trouve qu'elle est tout proche de décrocher le graal.