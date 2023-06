Sénégal: Des subventions de plus de 20 millions aux acteurs culturels de Kaffrine

Kaffrine — Des acteurs des cultures urbaines de Kaffrine (centre) viennent de bénéficier de subventions de plus de 20 millions de francs CFA du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, un appui financier destiné à les accompagner dans la réalisation de leurs projets.

Les bénéficiaires ont reçu leurs subventions des mains du ministre de tutelle, Aliou Sow, mardi, au titre des subventions allouées par le Fonds de développement des cultures urbaines aux régions de Kaffrine, Diourbel, Kaolack et Fatick.

Les acteurs des cultures urbaines de Kaffrine ont reçu au total 20 millions 500 000 francs CFA, incluant un appui financier pour la Tabaski dont ont bénéficié 11 acteurs culturels de Koungheul et Kathiote.

« Les communes de Kaffrine et Gniby, dans le cadre de la convention signée lors du dernier Festival national des arts et cultures (Fesnac) avec le ministère de la Culture, pour la promotion et l'accompagnement de la culture, ont reçu leurs premiers chèques, de quinze millions de francs CFA sur les trente millions pour Kaffrine, et cinq millions de FCFA pour la commune de Gniby sur les vingt millions de FCFA, concernant les premières tranches », a détaillé Aliou Slow.

Les subventions octroyées à ces acteurs culturels portent sur la structuration, la formation, l'évènementiel, la production, la création, la diffusion et la mobilité, c'est-à-dire les voyages, a relevé le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, en présence des autorités administratives et territoriales de la région.

« Dans la vision du chef de l'État [...], le président Macky Sall, l'équité territoriale occupe une place importante dans la politique. À un moment donné, on a voulu décentraliser, corriger certains impairs de répartition des actions », a-t-il déclaré.

Au nom des bénéficiaires, l'artiste Big Ndiaga de Koungheul a salué et magnifié la « démarche inclusive » du ministre de la Culture et du Patrimoine historique, qui, selon lui, n'a eu de cesse d'accompagner les acteurs culturels depuis son arrivée à la tête du ministère de la Culture et du Patrimoine historique.