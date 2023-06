Sénégal: Pèlerinage en Arabie-Saoudite - Des prières ardentes à Arafat pour la paix dans le pays

Après une nuitée passée à Mouna, considéré comme l'antichambre de Arafat, les pèlerins sénégalais ont repris la direction de ce lieu du rendez-vous avec leur Seigneur. Les nombreux bus se sont succédé toute la nuit durant, de 23 h à l'aube pour transporter les fidèles venus répondre à l'invitation et appel du Bon Dieu.

L'invocation « labeyka Allah houma labeyk » (me voici présent, mon Dieu, me voici présent), en coeur dans chaque groupe est entonné par les pèlerins sénégalais. Fatigués par un deuxième voyage nocturne, ils sont vite allés se reposer après la prière de l'aube. La journée de Arafat a été ponctuée par des séances de causeries, de lecture du Saint Coran et d'invocation pour la paix au Sénégal.

En début d'après-midi, une petite cérémonie officielle a été organisée pour adresser des messages et revenir sur des informations pratiques sur les activités de la journée d'Arafat. Cela a démarré par une causerie animée par Imam Cheikh Tidiane Guèye qui a fait noter que Mouna, l'antichambre de Arafat, est un lieu de transit avant d'entrer dans ce sanctuaire qui, à lui seul, symbolise le pèlerinage.

Imam Guèye a rappelé que ce lieu n'est pas pour dormir mais plutôt pour faire des invocations, des bienfaisances, de l'entraide, la solidarité, le pardon et la tolérance. Il a reconnu les difficultés d'hébergement relatives au débordement et manque de places pour l'ensemble des pèlerins au site de Mouna.

%

Cheikh Samb, au nom des 287 organisations de voyagistes privés, a enchaîné pour dire que Arafat est le passeport et visa pour le paradis à travers l'audience particulière avec le Bon Dieu en ce lieu unique. Il a déclaré que l'espoir placé au nouveau Délégué général, Dr Aboubacar Sarr, n'a pas été déçu et cela découle de sa connaissance approfondie de l'Arabie Saoudite où il a étudié et a eu à se distinguer comme volontaire qui a toujours assisté les pèlerins. Il a souligné que le Hadj ne peut jamais être une promenade de santé et est toujours pénible vu le nombre de pèlerins venus des quatre coins du monde.

Appel au respect des guides religieux

Dans son discours de Arafat, Dr Aboubacar Sarr, a souligné l'importance de cette étape. Il a fait remarquer que le Hadj c'est Arafat. Et à la question de savoir pourquoi pas La Mecque où se trouve la Kabba ? C'est parce que, dira-t-il, Arafat est le lieu de rendez-vous unique entre le Créateur et ses créatures.

Évoquant l'actualité brûlante dans notre pays, le Délégué général a rappelé que le Prophète Muhammad (Psl) avait conseillé le respect de la sacralité de l'intégrité physique de l'individu, de ses biens et de son honorabilité. Mais malheureusement, s'est-il désolé, ce précepte a été bafoué à travers les récents événements avec des casses de magasins, de biens et d'atteinte à l'intégralité physique des personnes.

Le Délégué général a fait remarquer que la langue constitue l'organe humain le plus dangereux aussi bien contre son propriétaire, la société et l'humanité. Il a invité les parents à éduquer les enfants, à se méfier de la médisance. Il a sollicité des prières pour un Sénégal de paix, de concorde où l'on respecte les guides religieux et temporels.

Peu après le crépuscule, les pèlerins ont repris la route pour rallier Mousdalifa, lieu de ramassage de pierres pour l'action de lapidation de Satan. Vu le nombre important de cars qui doit converger vers Mousdalifa, c'est par petits groupes que nos compatriotes arrivent sur ce site immense où sont étalées de grandes nattes de prière.

Une fois arrivés, les pèlerins effectuent la prière de Timis couplée avec celle de Guéwé. Après cela, ils vont commencer à ramasser les 70 pierres à jeter en deux ou trois jours avec des lots de 7, 21, 21 et 21. cette action se déroule vers les coups de 2h du matin heure locale, 23 heures GMT.

Difficultés d'hébergement à Mouna

Le Délégué général, Dr Aboubacar Sarr, est revenu à nouveau sur les manquements notés à Mouna. Il a présenté les excuses de la délégation à tous les pèlerins. Il a révélé que le président de la République, Macky Sall, l'a appelé à deux reprises pour s'enquérir de la situation et donner des instructions pour remédier aux difficultés de nos compatriotes qui n'avaient pas pu avoir une place dans les tentes à Mouna.

À la fin de la cérémonie, Dr Aboubacar Sarr et son staff ont effectué une visite de quelques tentes pour saluer les pèlerins et leur exprimer leurs regrets pour les désagréments de la veille. Certains pèlerins qui ont pris la parole ont fait des témoignages de satisfaction malgré les difficultés inhérentes à une telle organisation complexe. Un pèlerin, tout en reconnaissant les efforts, a suggéré qu'à l'occasion de l'évaluation, qu'on y associe les pèlerins. Il a souligné que du point de vue de l'organisation, il faut améliorer les choses par la gestion concertée et de l'anticipation dans l'action.