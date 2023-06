Afrique: Subvention de deux millions de dollars pour faciliter les opérations de l'EACRF

Luanda — Les dirigeants régionaux ont salué, mardi, à Luanda, la signature de l'accord de subvention de 2 millions de dollars entre l'Union africaine et la Communauté de l'Afrique de l'Est pour faciliter les opérations de l'EACRF.

L'éloge apparaît dans le communiqué de presse de 22 points produit à la fin du Sommet quadripartite des dirigeants de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC), de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), sous la coordination de l'Union africaine.

A l'occasion, les Chefs d'Etat et de Gouvernement de quatre organes régionaux africains ont également loué la contribution du Gabon, d'une valeur de 500.000 dollars américains aux efforts de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Dans le communiqué final, les participants à la réunion ont également félicité l'Angola et le Sénégal pour leur soutien financier de 1 million de dollars chacun au Processus de Nairobi dirigé par la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC).

Lors du Sommet de Luanda, un appel a été lancé aux pays membres de l'Union africaine (UA) pour qu'ils contribuent, sur une base volontaire, aux processus de paix en Afrique.

Les dirigeants ont reconnu les efforts des Forces armées de la RDC (FARDC), de l'EACRF et de la Mission de stabilisation de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO) pour éradiquer les forces négatives opérant dans la région orientale de ce pays.

Dans ce contexte, les chefs d'État et de gouvernement ont rendu hommage à tous les hommes et femmes qui ont consenti le sacrifice ultime dans l'est de la RDC et présenté leurs condoléances à leurs familles et pays, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Ils ont remercié l'Angola d'avoir accueilli le premier sommet quadripartite des dirigeants africains et ont décidé d'institutionnaliser l'événement en tant que plate-forme d'harmonisation et de consultation, dans l'attente de la tenue du deuxième sommet quadripartite.

Les dirigeants se sont félicités de la proposition du Burundi d'abriter la deuxième réunion quadripartite à Bujumbura, à une date encore à déterminer, et ont également demandé à la Commission de l'Union africaine de convoquer une réunion des chefs d'état-major général des forces armées des membres quadripartites afin de coordonner les actions de déploiement prévues dans l'est de la RDC.

Ils ont également souligné la nécessité d'un partage d'informations et de consultations opportunes entre la Commission de l'Union africaine, les Nations Unies et les organismes régionaux en ce qui concerne les efforts visant à rétablir la paix et la stabilité dans l'Est de la RDC et dans la région.

La réunion interrégionale s'inscrit dans le cadre des délibérations du XI Sommet extraordinaire des chefs d'État de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), tenu le 3 de ce mois, à Luanda, à l'initiative du chef angolais d'État, João Lourenço, président par intérim de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs.

La réunion quadripartite s'est déroulée en présence du président de l'Union des Comores et par intérim de l'Union africaine, Azali Assoumani, du chef de l'État du Zimbabwe et président par intérim du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, Emmerson Mnangagwa, et du président du Gabon, et membre de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), Ali Bongo.

Étaient également présents le président du Burundi et de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC), Evarist Ndayishimiye, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, et le président par intérim de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), Félix Tshisekedi, l'ancien président du Kenya et facilitateur désigné de l'EAC Uhuru Muigai Kenyatta.

Le vice-président de la Namibie, Nangolo Mbumba, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Vincent Biruta, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahammat, l'ambassadeur Parfait Onanga, représentant du secrétaire général de l'ONU, ainsi que le président de la Commission de la CEEAC, et les secrétaires exécutifs de l'IRGL, de la SADC et de l'EAC.