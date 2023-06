Afrique de l'Est: UE-Kenya - L'accord de partenariat économique en bonne voie

L'Union europénne (UE) et le Kenya ont annoncé la conclusion politique des négociations en vue d'un accord de partenariat économique (APE), comprenant un volet commercial, et qualifié par la Commission européenne comme « le plus ambitieux » conclu avec un pays en développement.

Les négociations entre les autorités kényanes et la Commission ont été conclues après la tenue d'un forum d'affaires UE-Kenya, à Nairobi, par le vice-président exécutif de la Commission européenne et commissaire chargé du commerce, Valdis Dombrovskis, et le secrétaire du cabinet du ministère kényan des Investissements, du Commerce et de l'Industrie, Moses Kuria, en présence du président kényan, William Ruto. Elles s'inscrivent dans la suite du rapprochement entamé par l'UE avec la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE). L'APE UE - Kenya vise à mettre en oeuvre, sur un plan bilatéral, les dispositions d'un accord de partenariat économique global conclu en 2014 entre l'UE et la CAE et sera ouvert à l'adhésion d'autres pays membres de la CAE à l'avenir.

« Il s'agit de l'accord commercial le plus ambitieux de l'UE avec un pays en développement en ce qui concerne les dispositions en matière de durabilité, telles que la protection du climat et de l'environnement et les droits des travailleurs », souligne le Commission dans son communiqué. Il stimulera, en outre, le commerce des marchandises et créera de nouvelles opportunités économiques, « grâce à une coopération ciblée visant à renforcer le développement économique du Kenya ».

Un accord « équilibré »

L'APE ouvrira immédiatement et pleinement le marché de l'UE aux produits kenyans et encouragera les investissements de l'UE au Kenya grâce à une sécurité juridique et une stabilité accrues, un mécanisme de règlement des différends étant intégré à l'accord. L'UE est la première destination des exportations et le deuxième partenaire commercial du Kenya, avec un total de 3,3 milliards d'euros d'échanges commerciaux en 2022, en hausse de 27 % par rapport à 2018. Concernant les engagements en matière de développement durable, la Commission insiste sur le fait que le Kenya joue un rôle de pionnier dans les efforts de durabilité sur le continent africain et est un allié fiable dans la lutte contre le changement climatique.

Le pays codirige l'initiative de la Coalition des ministres du Commerce sur le climat lancée plus tôt cette année, avec l'UE, l'Équateur et la Nouvelle-Zélande. « L'APE UE-Kenya s'appuie sur ce solide bilan et constitue le premier accord avec un pays en développement dans lequel la nouvelle approche de l'UE en matière de commerce et de développement durable est reflétée », précise encore la Commission. L'accord contient des engagements commerciaux et de durabilité « forts », y compris des dispositions contraignantes sur les questions de respect des normes de l'Organisation internationale du travail en matière de droits des travailleurs, d'égalité des sexes, d'environnement et de lutte contre le changement climatique.