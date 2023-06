Afrique: Cinq groupes bancaires multinationaux africains adoptent le nouveau modèle de règlement du PAPSS

Cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre le PAPSS et 5 banques du groupe africain, le 19 juin 2023, à Accra, au Ghana.

Le Système panafricain de paiement et de règlement (Papss) annonce la signature de protocoles d'accord avec cinq groupes bancaires commerciaux multinationaux africains.

Le communiqué de presse daté de ce mercredi 28 juin 2023 qui donne l’information confie qu’il s’agit de Access Bank Group, Ecobank Group, KCB Group, Standard Bank Group et UBA Group.

Selon la même source, ces partenariats importants visent à révolutionner le règlement des transactions transfrontalières en Afrique, en s'appuyant sur le vaste réseau de filiales et de bureaux de représentation dans les principaux centres économiques du continent.

Le document renseigne que ces protocoles d'accord ont été signés le lundi 19 juin 2023, lors de la cérémonie d'ouverture des célébrations du 30e anniversaire et des 30e assemblées annuelles d'Afreximbank qui se sont tenues à Accra, au Ghana.

C’était en présence de chefs d'État et de premiers ministres d'Afrique et des Caraïbes, de responsables d'institutions continentales de politique et de gouvernance ainsi que d'institutions internationales.

Le communiqué assure que la signature de ces mémorandums représente une avancée monumentale dans la recherche de paiements transfrontaliers transparents dans les quelque 40 pays couverts par ces banques.

Il assure que la vaste collaboration entre le PAPSS et les banques commerciales africaines ouvrira la voie à une efficacité, une transparence et une fiabilité accrues des règlements intra-africains.

Avant de souligner que l'adoption du modèle de règlement de pointe du PAPSS permettra de rationaliser les opérations et d'autonomiser les entreprises en fournissant une plateforme sécurisée et technologiquement avancée pour les transactions transfrontalières.

Dans le cadre de ce partenariat, lit-on dans le communiqué, ces banques panafricaines vont collaborer étroitement avec PAPSS afin d'assurer l'intégration transparente de ce système de paiement dans leurs systèmes existants.

Et d’ajouter que cet effort de collaboration comprendra l'ouverture de toutes leurs empreintes africaines au PAPSS, la facilitation du règlement des transactions, l'encouragement de la participation des Fintech à ce système de paiement par l'intermédiaire des banques et l'extension du PAPSS à tous les canaux numériques actuels des banques, tels que les applications bancaires mobiles et le e-banking.

Le document rapport les propos du Pr Benedict Oramah, président d'Afreximbank qui, lors de la cérémonie, affirmait que « la signature de ces protocoles d'accord marque une étape remarquable vers la réalisation des aspirations des premiers dirigeants africains, qui ont envisagé la création d'une union de paiement et de compensation il y a environ six décennies ».

A son avis, ces initiatives rapprochent également les acteurs de la domestication des paiements transfrontaliers en permettant les paiements pour le commerce transfrontalier dans les monnaies africaines tout en renforçant les monnaies africaines.

En s'appuyant sur la vaste couverture continentale de ces banques commerciales africaines, poursuit-il, « le PAPSS facilitera de manière transparente les échanges et les paiements transfrontaliers et stimulera le commerce et les investissements intra-africains ».

M. Wamkele Mene, Secrétaire général de la ZLECAf, pour sa part, affirme que l'introduction du nouveau modèle PAPSS pour l'intégration des banques commerciales africaines et la signature des protocoles d'accord avec ces cinq groupes de banques commerciales africaines constituent une étape audacieuse vers l'opérationnalisation complète de ce système de paiement au profit des commerçants et des PME africains dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de la zone de libre-échange continentale.

Le directeur général du PAPSS, M. Mike Ogbalu III, quant à lui, n’a pas caché son enthousiasme. Selon lui, « ces partenariats avec ce banques marquent une étape importante dans le cheminement vers un paysage bancaire africain plus intégré et plus efficace ».

Ceci, poursuit-il, en adoptant le modèle de règlement des banques commerciales du PAPSS, ces banques contribuent à la mise en place d'une plateforme continentale solide pour favoriser les paiements transfrontaliers, ouvrant ainsi la voie à l'inclusion financière et à un développement économique continental substantiel.

Les services d’Afreximbank de préciser que ces protocoles d'accord seront mis en œuvre progressivement en partenariat avec les banques centrales des pays où les cinq banques du groupe sont présentes.

Avant d’ajouter que ces clients des banques en Afrique seront informés par les canaux de communication habituels dès que le service sera disponible dans leur pays. Le PAPSS et les banques s'efforceront de rendre ce service disponible vers la fin de l'année.