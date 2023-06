Congo-Kinshasa: Jean-Claude Mulumba lance officiellement "l'Union des Tshisekedistes Réformateurs"

Jean-Claude Mulumba Mwan'elaka a officiellement lancé, samedi 24 juin 2023, à l'hôtel Apocalypse 22, à Masina, son parti politique « Union des Tshisekedistes Réformateurs (UTR). Créé le 30 septembre 2021, l'UTR entend accompagner le Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, à réussir sa mission de bâtir un Congo plus meilleur. Ce parti prône la social-démocratie comme fondement de la bonne gouvernance. Sa vision est centrée sur l'homme, dans son bien-être, tout en promouvant les valeurs républicaines.

Jean-Claude Mulumba s'est fait le devoir d'honorer et de souhaiter, au nom de tous les co-fondateurs du parti, les cadres et membres du parti, la bienvenue pour leur présence à cette manifestation du lancement officiel du parti.

Pour ne pas aller vite en besogne, ce combattant de l'UDPS a fait savoir aux militants et militantes de son parti la connotation que garde et représente la journée du 24 juin 2023 pour les cadres et membres du parti en général.

«Le 24 juin 2023 est un grand jour, un jour pendant lequel l'Union des Tshisekedistes Réformateurs entre dans la sphère politique de la République Démocratique du Congo et du monde... Mon parti s'est assigné de multiples objectifs parmi lesquels : garantir les intérêts de nos membres et gérer convenablement les ambitions de nos cadres. Notre projet de société rassure et garantit la cohésion sociale et crée les conditions d'un essor aussi large des initiatives du changement positif des mentalités dans tous les domaines de la vie nationale pour un développement durable et radieux ».

Qui est Jean-Claude Mulumba ?

«Je suis un grand combattant au sens honorable du terme et de la première heure, qui a lutté aux côtés du "père de la démocratie", j'ai cité le Docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba d'heureuse mémoire, afin que notre pays recouvre son caractère démocratique et républicain. Cela veut dire, un pays où le pouvoir appartient au peuple, par le peuple et pour le peuple. Un pays où les élections constituent le mode acceptable de prise de pouvoir. Les élections rendent les institutions politiques stables et ne peuvent provenir que du cadre institutionnel fixé pour toutes les congolaises et congolais », a-t-il dévoilé.

Il faut savoir que ce nouveau parti politique, allié à l'UDPS et à l'Union Sacrée de la Nation, USN en sigle, s'insurge contre l'accession au pouvoir par la force, car la forme de la prise du pouvoir par la force ne garantit point la stabilité politique des institutions de la République.

C'est dans ce contexte que Jean-Claude Mulumba a invité tous les vrais congolais épris de paix et de justice à enterrer la hache de guerre et de bien vouloir déposer définitivement les armes afin que la paix revienne dans la partie Est de la RD Congo.