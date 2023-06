Congo-Kinshasa: Vaccination et éradication de la poliomyélite en RDC, 3ème Forum National - Félix Tshisekedi clôture les travaux aujourd'hui

Sauf changement de dernière minute, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, clôture ce mercredi 28 juin 2023, au Fleuve Congo Hôtel, dans la commune de la Gombe, le 3ème Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en RDC.

Après une longue période de crise due à la pandémie à Coronavirus qui a fait reculer la vaccination infantile partout dans le monde, l'organisation de ce Forum, ouvert hier, mardi 26 juin, témoigne de l'engagement et de la volonté des autorités du pays de mettre en place une politique sanitaire efficace, capable de permettre à la RDC de rattraper le retard et d'atteindre, d'ici 2027, au moins 75% de couverture vaccinale pour les enfants complètement vaccinés avant leur premier anniversaire, conformément à l'esprit de la Déclaration de Kinshasa, signée en juillet 2019.

Deux temps forts ont marqué la journée d'ouverture de ce 3ème Forum national. Il s'agit du mot de bienvenue du Docteur Roger Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, et la poursuite des travaux en panels autour de quatre principales thématiques, à savoir : renforcement de la mise en oeuvre du Plan Mashako II ; financement de la vaccination ; comment atteindre les enfants de « zéro-dose » ; en finir avec la polio en RDC. Ce mercredi, hormis le discours de clôture qui sera prononcé par le Président Félix Tshisekedi, la journée sera marquée par la remise des prix aux Provinces, les allocutions du VPM en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, du Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentiny Mbaka Ngobila, et des partenaires du Ministère de la Santé dont l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la Banque mondiale, Gavi, la Fondation Bill & Melinda Gates.

%

« Notre pays a réussi grâce à la mise en oeuvre du Plan Mashako à augmenter de manière significative le taux de couverture vaccinale. Cela témoigne du dévouement de nos agents de santé. Je sais qu'ils continuent à surveiller activement l'apparition d'éventuelles épidémies, et à réagir rapidement si elles sont découvertes, en vaccinant tous les enfants ou qu'ils soient dans le pays. Cependant, nous devons redoubler d'efforts pour atteindre l'objectif de 75% d'enfants vaccinés en 2027 tel que fixé par le Président de la République. Je tiens à réaffirmer que je suis pleinement déterminé à faire en sorte que l'ensemble des personnels du Ministère de la Santé s'engagent avec tous nos partenaires pour que chaque centre de vaccination ait les moyens de vacciner tous les enfants sont responsables.

Je tiens aussi à chaleureusement remercier la mobilisation des missions diplomatiques, des partenaires du Système des Nations Unies, des partenaires techniques et financiers et du secteur privé, ainsi que tous les personnels de notre système de santé pour leur implication et participation effective à cet effort qui nous implique toutes et tous », souligne le Docteur Roger Kamba dans le fact sheet de ce 3ème Forum National sur la vaccination et l'éradication de la Poliomyélite en République démocratique du Congo.