Congo-Kinshasa: Vers la résolution des problèmes de la société congolaise - Désormais, une Foire du Livre pour l'orientation des recherches et des publications

Le Centre Interdisciplinaire de Recherche et d'Application en Développement Durable, CIRADD en sigle, a organisé, mardi 27 juin dans l'amphithéâtre du ministère des Affaires Etrangères, la première édition d'une foire des livres au cours de laquelle trois parmi ces derniers ont été présentés et portés sur les fonts baptismaux.

Il y avait parmi eux : "Théorie et pratique de l'économie verte", du Professeur Daniel Mulenda, "Manager, c'est philosopher, une philosophie pour tous et par tous", du Professeur Martin Fortuné Mukendji, "Evaluation de la qualité sanitaire du kithabiro, de la Professeure Dyna Masika Yalala.

C'était en présence des Conseillers des ministres de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, de l'Entrepreneuriat et Petites et Moyennes Entreprises et de la Recherche Scientifique et de l'Innovation Technologique, qui les ont respectivement baptisés.

La présence de ces trois ministères par leurs Conseillers interposés a eu pour rôle, entre autres , celui de faire de ces ouvrages des matériels didactiques au niveau des Universités congolaises et surtout de booster des recherches scientifiques de nature à doter le monde de l'emploi de la République Démocratique du Congo des outils nécessaires pour son émergence. A en croire le Conseiller du ministre de l'Entrepreneuriat et des Petites et Moyennes Entreprises, il faut désormais des recherches et des publications non pas pour le simple besoin de monter en grades sur le plan universitaire ou "professionnel", mais plutôt pour venir en aide au développement du pays.

Même son de cloche chez le Professeur Emile Bongeli qui s'est en même temps inscrit en faux contre toutes ces théories nous imposées par des chercheurs étrangers et qui constituent un obstacle à l'émergence de la RDC. Il propose à cet effet que soient aussi enseignées et étudiées dans les universités congolaises les théories des auteurs congolais et, à titre illustratif, celles de trois auteurs ci-haut évoqués.

Le Professeur Daniel Mulenda, qui en est un et qui a approuvé l'idée de son homologue Bongeli, a en plus de cela parlé de l'idéal de cette grande rencontre biblio-foraine dont il est organisateur, comme étant celui de visibiliser les auteurs de la RDC ainsi que de donner désormais aux congolais le goût de la lecture. Il a promis une deuxième édition qui aura lieu dans les tout prochains jours.