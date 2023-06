Burkina Faso: JMJ 2023 - Les jeunes Burkinabés se préparent à porter haut le flambeau de la foi et les couleurs de la nation

Ouagadougou — "Un acte de foi qui offre aux jeunes du Burkina Faso l'opportunité d'approfondir leur foi". C'est ainsi que le Père Valéry Sakougri définit les Journées Mondiales de la Jeunesse qui se tiendront à Lisbonne du 1er au 6 août 2023. Le prêtre burkinabé est aumônier national des jeunes de la Conférence épiscopale du Burkina Faso et du Niger (CEBN). Dans une récente déclaration, le prélat a expliqué que les JMJ seront l'occasion d'approfondir la foi pour un engagement missionnaire plus fort au profit de l'Église et du pays.

"Pour certains de nos jeunes, a déclaré le père Valéry, ce sera aussi une célébration de la fraternité, où ils pourront se faire de nouveaux amis. Pour d'autres, ce sera un moment d'approfondissement, où ils pourront réfléchir à leur propre histoire, avec eux-mêmes et avec les autres. Un moment de renouvellement intérieur qui permettra aux jeunes de prendre de nouvelles décisions et d'imaginer de nouveaux horizons".

Les préparatifs ont commencé il y a un an avec la mise en place d'un comité d'organisation des JMJ, qui a tracé les grandes lignes et entamé un travail de communication et de sensibilisation dans les diocèses et les paroisses.

"Chaque mois, des réunions préparatoires ont été organisées pour résoudre les questions pratiques, techniques et relatives aux visas, ainsi que les questions spirituelles et morales pour les jeunes. Chaque dernier week-end du mois, les jeunes se retrouvent avec les aumôniers pour prier et préparer leur pèlerinage à travers la catéchèse, les jeux, l'apprentissage de l'hymne des JMJ et les rencontres intergénérationnelles", a précisé l'aumônier national, les encourageant à participer assidûment aux différentes préparations et à suivre les consignes.

La délégation officielle du Burkina Faso est composée de 47 personnes, dont l'archevêque de Koupéla, Mgr Gabriel Sayaogo, cinq prêtres, quatre religieuses et 37 jeunes catholiques.