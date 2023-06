Maroc: Le 5ème Festival des Marocains du monde d'Imilchil, du 11 au 14 août

Imilchil (Province de Midelt) — La 5ème édition du Festival des Marocains du monde d'Imilchil, un événement annuel visant à créer des partenariats entre les Marocains résidents à l'étranger (MRE) et les acteurs de développement de la bourgade d'Imilchil, se tiendra du 11 au 14 août prochain, apprend-on mercredi auprès des organisateurs.

Plus d'une cinquantaine de MRE sont attendus à ce festival, co-organisé par l'association Akhiam pour le développement économique et social d'Imilchil et l'association Solidarité échange Nord-Sud (SENS) de Bordeaux.

Initié en partenariat avec le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) et le Réseau des diasporas solidaires (FORIM), cet évènement sera l'occasion de faire découvrir aux MRE les projets réalisés par les deux associations partenaires dans cette zone reculée du Maroc profond.

Selon les organisateurs, cette édition sera aussi l'occasion de sensibiliser les Marocains du monde autour des potentialités que regorge la bourgade d'Imilchil, nichée à 2.200 m d'altitude au coeur des montagnes du Haut Atlas oriental dans la province de Midelt, afin de contribuer au développement de leur pays d'origine.

Au programme de ce festival, figurent notamment des excursions vers des sites touristiques d'Imilchil, des visites de projets associatifs, une table ronde consacrée à la thématique du "rôle des MRE dans le développement local" et une cérémonie de remise de matériels au profit de jeunes entrepreneurs issus d'Imilchil.

D'après les organisateurs, des dizaines de projets économiques dans la vallée d'Imilchil ont été financés grâce au partenariat liant les associations Akhiam et SENS.

Le Festival des Marocains du monde d'Imilchil ambitionne de créer des liens solides entre les MRE et les acteurs locaux, notamment les collectivités territoriales et les établissements et partenaires intervenant dans le développement socio-économique.