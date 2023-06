Maroc: La 5è Foire Nationale du Câprier, du 05 au 09 juillet à Safi

Safi — La cinquième édition de la Foire Nationale du Câprier aura lieu du 05 au 09 juillet prochain à Safi, autour du thème « Stratégie Génération Green : Perspectives du développement de la filière du câprier et son rôle dans l'emploi de la femme et des jeunes ».

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement est organisé conjointement, par le ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et l'association des producteurs de câpre de Safi, en partenariat avec la province de Safi, la Chambre régionale de l'agriculture Marrakech- Safi, et le conseil provincial et la commune de Safi.

Offrant un espace privilégié de rencontres entre les producteurs de câpre, les coopératives, les agroindustriels, les chercheurs et acteurs de développement, cette foire nationale se propose de promouvoir la filière des câpres de manière à mettre en avant l'identité provinciale du câprier et à consolider sa position en tant que produit phare de la province de Safi et de la région Marrakech-Safi, indique un communiqué de la Direction Régionale de l'Agriculture (DRA) Marrakech- Safi.

Au menu de ce rendez-vous agricole d'envergure figurent moult activités, dont un séminaire scientifique, des tables rondes et des ateliers dédiés au conseil agricole, ainsi que des activités socio-culturelles dont, des shows de fantasia, précise la même source.

En chiffres, au niveau national, la culture du câprier occupe une superficie de plus de 31.000 ha, dont 7.000 ha au niveau de la province de Safi, avec 35% de la production nationale.

Il s'agit, selon les données de la DRA Marrakech- Safi, d'une filière à fort impact économique et social au niveau national, à même de permettre de créer 4,5 millions de journées de travail par an, dont 1,5 million de journées de travail au niveau de la province de Safi.