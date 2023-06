Congo-Kinshasa: Electrification des 145 territoires - L'ANSER en atelier de 3 jours pour élaborer une feuille de route

« Stimuler le marché de l'électricité en RDC pour l'essor des zones rurales et périurbaines» : tel est le thème de la table ronde qu'organise, du 27 au 29 juin 2023, l'Agence Nationale de l'Electrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain (ANSER), à l'hôtel Rotana, dans la commune de la Gombe.

Le go des travaux était donné hier mardi 27 juin 2023 par le Ministre d'Etat, en charge du Développement Rural, François Rubota Masumbuko. Les ministres des Ressources Hydrauliques, Olivier Mwenze, le gouverneur de la Mongala, César Limbaya, députés nationaux, sénateurs, ambassadeurs accrédités à Kinshasa, Secrétaires généraux de l'administration publique, chefs d'entreprises publiques et privées, ainsi que les acteurs de la société civile étaient à ce grand rendez-vous. Le Directeur Général de l'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité (ARE) n'était pas en reste.

Plus de 200 participants venus des provinces et des pays africains, dont une forte délégation du Congo-Brazzaville ainsi que 100 institutions publiques et privées prennent part à ces assises de haute portée historique sur le défi à relever, à l'horizon 2030.

Francois Rubota, Ministre d'Etat a, avant de donner le go des travaux, rendu un vibrant hommage au Président de la République, en ces termes: «C'est ici l'occasion de reconnaitre l'esprit managérial du Président de la République, Chef de l'Etat son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en mettant en place le Service de l'ANSER à qui revient la mission de l'électrification rurale suivant les prescrits de la loi sur la libéralisation du secteur de l'électricité». Et d'ajouter que le programme de Développement Local de 145 territoires fait preuve d'originalité d'approche en déplaçant l'épicentre de l'action gouvernementale pour le développement de son cantonnement habituellement urbain vers les extrémités lointaines, rurales et périurbaines.

%

Olivier Mwenze, Ministre en charge des Ressources hydrauliques et de l'Electricité a soutenu qu'à travers l'ANSER, plusieurs investissements du Gouvernement sont en cours dans les zones rurales et périurbaines où l'Etat ne fait que devancer le secteur privé. Ce, en citant le Fonds «Mwinda» qui est un levier financier pour l'accélération de l'électrification rurale et qui sert de subsides pour la viabilisation du marché rural. «Quant aux investissements privés et aux appuis mis à disposition par les partenaires techniques et financiers de l'Etat, l'étroite collaboration avec le gouvernement sur les objectifs et l'élaboration des projets est plus que nécessaire pour une mise en oeuvre harmonieuse et efficace des différents projets», a-t-il déclaré.

Idesbald CHINAMULA V., Directeur Général d'ANSER a rappelé aux participants le thème retenu, lequel constitue le fil conducteur qui va les guider durant ces 3 jours de réflexion en panels. Afin de fixer les esprits, il a énuméré les 4 attentes sur lesquelles les participants doivent se pencher, notamment : mobiliser des partenariats techniques et financiers à travers la signature de plusieurs accords de finances du soutien au développement de secteur

d'électricité. En d'autres termes, finaliser ce partenariat. Deuxièmement, recueillir le feed-back des parties prenantes en vue de mieux structurer le Partenariat Public-Privé dans le secteur

d'électricité en RDC. Troisièmement, produire une feuille de route qui va leur servir de cadre de suivi des engagements et des accords entre parties. Et enfin, mettre en place un comité technique de coordination et de suivi qui se réunirait régulièrement pour pouvoir faire le suivi de différents engagements qu'ils vont signer pour aller aux résultats.

L'occasion faisant le larron, le Directeur Général a fait appel aux bailleurs, aux investisseurs à venir participer à l'électrification de la RDC, une terre d'avenir pour les affaires avec ses potentialités diversifiées et incalculables.

Par ailleurs, il a soutenu que bientôt l'ANSER va inaugurer une vingtaine de micro-centrales à partir du mois de juillet, aout, septembre et octobre 2023.

Il y a lieu de retenir que les participants ont suivi différents exposés riches en connaissances et se sont éclatés en panels dans les travaux en réflexions qui produiront un vade mecum. Lesquels travaux se poursuivent ce mercredi pour se clôturer le jeudi 29 juin 2023.