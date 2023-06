Congo-Kinshasa: Elections 2023 - L'UDPS se fixe trois objectifs

L'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social) vient de se fixer trois objectifs en prévision des élections présidentielle et législatives, nationales et provinciales, du 20 décembre 2023. Il s'agit de donner au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, un second mandat, une majorité parlementaire et la Primature. C'était un des temps forts de la matinée politique qu'a animée, hier mardi 27 juin 2023 à la Permanence du parti, sur la 11me Rue à Limete, le Secrétaire général Augustin Kabuya.

C'était un appel solennel lancé en direction des combattants ainsi que des militants des partis alliés pour se mettre en ordre de bataille en vue de permettre à l'Autorité morale de l'Union Sacrée de la Nation de gagner sur tous les tableaux. En ce qui le concerne personnellement, Augustin Kabuya sera candidat dans son fief de Kinshasa, le district du Mont-Amba, et non pas à Miabi, son territoire d'origine, dans la province du Kasaï Oriental.

Gardien du temple UDPS, il a déclaré avoir refusé de siéger dans les institutions, pendant 5 ans, en vue de le réorganiser et de le redynamiser, pour en faire un rouleau compresseur prêt à écraser tout sur son passage. Selon le SG Kabuya, son parti s'affiche aujourd'hui comme l'un des mieux implantés et organisés à travers la République.

%

Comme on s'y attendait, le Secrétaire général de l'UDPS s'est appesanti sur la « guerre ouverte » déclarée par certains prélats catholiques contre le pouvoir en place. Allant droit au but, il a déclaré péremptoirement que la majorité des fidèles catholiques vont voter pour le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, lors de la présidentielle de décembre 2023. Et de recommander à ceux d'entre eux qui auraient reçu l'argent de certains acteurs politiques de l'opposition, en vue de diaboliser le pouvoir en place, de bien vouloir le restituer.

A ceux qui critiquent gratuitement le bilan du Président de la République, au motif qu'il serait négatif sur tous les plans, Augustin Kabuya a déploré leur cécité politique, car les actions présidentielles sont visibles sur le terrain, à Kinshasa comme en provinces, même si beaucoup reste encore à faire.

Enfin le Secrétaire général de l'UDPS a accusé les ténors de l'Opposition d'entretenir un agenda caché de torpillage du processus électoral et de paralysie du pays, car incertains de gagner les élections.

Augustin Kabuya a donc lancé, hier mardi 27 juin 2023, une campagne électorale qui ne dit pas son nom, en ce second jour marquant l'ouverture, par la Ceni (Commission Electorale Nationale Indépendante), des Bureau de Réception et de Traitement des Candidatures pour les élections législatives nationales. On s'attend à ce qu'il multiplie les matinées politiques, à Kinshasa comme en provinces, en vue de chauffer l'électorat à blanc d'ici septembre 2023, date de la convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle, laquelle constitue l'enjeu majeur du cycle électoral en cours.