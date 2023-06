Algérie: Aid El-Adha dans l'Est du pays - Ambiance de joie, de clémence et de générosité

CONSTANTINE — Les citoyens des wilayas de l'Est du pays ont accueilli mercredi la fête de l'Aid El-Adha dans une ambiance chargée de joie, de clémence et de générosité, reflétant les valeurs suprêmes de l'islam et de cohésion sociale.

A Constantine et à l'instar des autres wilayas de l'Est du pays, depuis les premières heures de la matinée, les citoyens se sont dirigés vers les mosquées pour assister aux deux prêches de l'Aid durant lesquels les imams ont appelé les fidèles à traduire dans les actes les valeurs de tolérance, de magnanimité, d'entraide et de partage véhiculés par cette fête.

A la fin de la prière, les fidèles ont regagné leurs domiciles pour accomplir le rituel du sacrifice marqué par la joie des enfants.

L'occasion a été également d'échanger les félicitations de l'Aid et de rendre visite aux proches ainsi que de se recueillir dans les cimetières à la mémoire des siens disparus.

D'autres citoyens ont préféré se rendre dans les hôpitaux pour visiter des malades et partager avec eux la joie de l'Aid.

La présence sécuritaire a été intensifiée à travers les wilayas de l'Est avec la multiplication des patrouilles mobiles et piétonnes à travers les espaces publics, devant les cimetières et près des mosquées avec une présence renforcée sur les routes pour faciliter la fluidité du trafic.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaoutar Krikou, est attendue aujourd'hui dans la wilaya d'Oum El Bouaghi pour partager la fête de l'Aid El-Adha avec les personnes du 3e âge et des représentants de la famille révolutionnaire, avant de superviser le lancement de la campagne de collecte des peaux de moutons sacrifiés.