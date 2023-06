Algérie: L'APN prend part à une réunion virtuelle sur la 'Sécurité humaine et Parlements'

ALGER — L'Assemblée populaire nationale (APN) a pris part, mardi, à une réunion virtuelle sur le thème "Sécurité humaine et Parlements", organisée par l'Union interparlementaire (UIP), a indiqué un communiqué de la même instance législative.

Selon le communiqué, l'APN a été représentée à cette réunion par le vice-président de l'APN, Monder Bouden et la députée Farida Ilimi qui a valorisé dans une allocution "les propositions des intervenants, notamment celles relatives à la nécessité de mettre fin aux conflits dans les pays colonisés, à l'instar des territoires palestiniens".

Dans le même contexte, Mme Ilimi a indiqué que "les crises et les conflits, ainsi que la pauvreté et les épidémies, menacent la stabilité et le développement durable dans le monde entier", appelant à "prendre des mesures globales et préventives axées sur l'Homme, à même de consolider sa capacité de résilience".

Mme Ilimi a également souligné les efforts que l'Algérie déploie dans la préservation de la paix et de la sécurité dans la région du Sahel et en Afrique, en sus de sa défense acharnée des causes justes dans le monde, notamment les questions de décolonisation, ainsi que dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, saluant dans le même contexte, le rôle de l'Armée nationale populaire (ANP) et de tous les corps de sécurité.