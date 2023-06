Congo-Brazzaville: Journée internationale des MPME - Un engagement pris pour la gestion efficiente des déchets plastiques

Plusieurs structures économiques, entreprises et organisations professionnelles évoluant à Pointe-Noire ont signé, le 27 juin, à la Chambre consulaire, la Charte des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) visant la gestion responsable et éfficiente des déchets plastiques.

Un focus visant le recyclage des déchets plastiques en guise de réponse au défi de leur pollution à Pointe-Noire, les échanges divers sur les moyens et mécanismes pouvant permettre aux MPME de se dévélopper, mais aussi les reflexions sur l'épineux problème de leur accès aux sources de financement et d'accompagnement ont dominé la rencontre à laquelle ont pris part les responsables des organisations professionnelles, les dirigeants d'entreprise, les entrepreneurs et porteurs de projets, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des MPME.

L'initiative de recycler les déchets plastiques en les transformant en pavés intègre le volet « action verte » lié au thème de cette journée ayant porté sur la dynamisation des MPME dans le monde en soutenant l'esprit d'entreprise des femmes et des jeunes ainsi que des chaînes d'approvisionnement résilientes. Ce faisant, la Chambre consulaire de Pointe-Noire, Horizon international, la Cogepaco, le Cluster marché Mayombe, le Congrès des chefs d'entreprise du Congo...ont paraphé le document qui fait d'eux désormais les protecteurs et défenseurs de la nature et de l'environnement.

Organisatrice de l'activité, la Chambre consulaire de Pointe-Noire, par le biais de Didier Sylvestrte Mavouenzela, son président, a remercié les MPME pour leur contribution substantielle à l'économie en tant que moteur de la croissance et de la création des emplois. Il a indiqué qu'un programme de célébration en lien avec ses différentes facettes, à savoir les femmes, les jeunes, les initiatives numériques et vertes a été prévu: tables rondes sur la transformation agroalimentaire et le virage numérique des entreprises aux signatures de la charte des PME en faveur de la gestion des déchets plastiques et du protocole d'entente entre la Chambre consulaire de Pointe-Noire et le Conseil bilatéral de la Chambre féminine de commerce et d'industrie de l'Inde en République du Congo en passant par l'exploration de la plateforme Liziba, dediée à l'information entrepreneuriale sur le Congo.

La question cruciale d'accès au financement par les MPME a aussi été évoquée. Le président de la Chambre consulaire a mis à leur disposition toutes les informations utiles et necessaires pour un éventuel accompagnement par sa structure. Le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement est aussi disponible pour eux, a-t-il dit, les exhortant à se rapprocher de la direction départemenatle des PME en vue d'avoir des informations plus larges et détaillées.

Cette rencontre a permis également à la CCIAM d'élargir le cercle de ses partenaires en y ajoutant le Conseil bilatéral de la Chambre féminine de commerce et d'industrie de l'Inde au Congo. Elle accompagnera les femmes congolaises grâce à plusieurs mécanismes propices à leur autonomie, a dit Flavie Lombo, sa présidente.

Ainsi, une piste de partenariat a été explorée entre l'Institut de recherche en sciences exactes et naturelles et les transformateurs agroalimentaires. Faire bénéficier aux seconds un mécanisme préférentiel de réalisation de tests bactériologiques pour leurs produits est le résultat attendu. Une exposition du savoir-faire des entreprises majoritairement artisanales a eu lieu en marge des travaux.

Signalons que la charte sur le traitement des déchets plastiques dans la ville de Pointe-Noire se veut être la contribution des entreprises à répondre à l'appel des Nations unies sur le fait de trouver des solutions à la pollution plastique. Ce mécanisme constituerait en plus une solution aux problématiques de pollution urbaine, à l'employabilité des jeunes, aux problématiques de dégradation des voies et routes de la ville et à la limitation de l'exploitation des sols au niveau des carrières de sable et de graviers.