Congo-Brazzaville: Gestion des catastrophes - La Croix-Rouge congolaise consolide son engagement

La Croix-Rouge congolaise (CRC) a affirmé, il y a quelques jours, son engagement à contribuer à la mise en place des mécanismes de gestion des catastrophes ainsi que leur opérationnalisation à Brazzaville.

L"engagement a été pris à l'occasion du forum organisé sur le thème « Renforçons le rôle des acteurs locaux et des communautés dans la préparation et la réponse aux urgences de santé publique et d'autres désastres », en collaboration technique et financière avec la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Comité international de la Croix-Rouge, de la Croix-Rouge française ainsi que des partenaires institutionnels, humanitaires et privés.

Le président national de la CRC, Christian Sédar Ndinga, a rappelé à cette occasion les priorités dans la localisation de l'aide et les interventions dans les zones à risque en vue de revitaliser les fondamentaux de la chaîne d'intervention en situation d'urgence.

De son côté, le représentant de la cheffe de délégation de la Fédération internationale de la Croix-Rouge pour le Congo, la République démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda, le Dr Léonard Nioulé, a annoncé son soutien et son engagement pour un travail collectif avec la CRC, les pouvoirs publics et les acteurs humanitaires dans le pays.

En effet, a-t-il poursuivi, le rapport mondial sur la question des catastrophes en 2022 insiste sur la prévention et la réponse aux catastrophes en sensibilisant davantage les pouvoirs publics et les parties prenantes à la prévention, la préparation et la réponse aux urgences en vue d'apporter la riposte efficace et durable.

La ministre des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la Solidarité, Irène Marie Cécile Mboukou Kimbatsa, a réitéré la volonté du gouvernement de renforcer la CRC en vue d'améliorer la qualité des services auprès des communautés vulnérables victimes des catastrophes naturelles ou provoquées à travers le pays.

Elle a félicité la CRC pour son déploiement pendant la riposte à la covid-19, avec la prise en charge des malades ainsi que l'action des volontaires qui contribuent à la réduction des victimes des inondations.

Les participants au forum ont été édifiés sur le rôle et les responsabilités du ministère en charge de l'Action humanitaire, les principales conclusions du rapport mondial 2022 sur la gestion des catastrophes de la Fédération internationale de la Croix-Rouge fondée sur la confiance, l'équité et l'action en vue de renforcer la résilience des communautés face aux épidémies à venir.