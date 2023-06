Ile Maurice: JIOI 2023 / Infrastructures - Encore des incertitudes

À deux mois de l'ouverture de la XIe édition des Jeux des îles (JIOI 2023) que Madagascar va héberger du 24 août au 3 septembre à Tana, la rénovation des infrastructures censées recevoir les compétitions est toujours au point mort. Il y a deux semaines, l'express tirait la sonnette d'alarme sur cette situation avec photos à l'appui, notamment du stade Alarobia. Et deux semaines après, les choses n'ont pas bougé d'un iota alors que les Jeux se rapprochent.

Concernant la piste d'Alarobia, temple de l'athlétisme qui abritera la majorité des concours dans cette discipline sportive, depuis la dernière visite des membres du Conseil international des Jeux (CIJ), du 18 au 21 mai, les travaux de réfection n'ont pas encore débuté. Dominique Raherison, président de la Fédération malgache d'athlétisme, précise ceci d'ailleurs : «Nous sommes toujours en contact avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous avons eu la promesse que la piste d'Alarobia sera rénovée.

Et si le matériel nécessaire est disponible, les travaux seront faits en moins d'un mois en travaillant jour et nuit.» Des rénovations complètes doivent être faites et concernent pratiquement tous les secteurs pour ce qui est souvent considéré comme le temple de l'athlétisme. D'ailleurs la piste elle-même devra être complètement changée. Les aires de lancement, les rivières, les sanitaires, douches, WC et les travaux ayant traits à l'électricité devront être effectués.

Aux dernières nouvelles, le Conseil des ministres malgache a pris la décision d'octroyer une subvention au Comité d'organisation des Jeux des îles (Coji). Toutefois, le montant n'a pas été révélé. La somme allouée servira surtout à assurer les dépenses relatives à la rénovation des infrastructures qui seront sollicitées durant la compétition. Cet argent servira également à acheter des outils et des accessoires pour les officiels et les athlètes.

Les membres du CIJ s'étaient, eux, montrés optimistes après leur séjour dans la Grande île il y a un mois. «La question qui se pose actuellement est de savoir si le chef de l'État, Andry Rajoelina, est conscient de l'enjeu de cette XIe édition des JIOI de 2023 à Madagascar. Tout le monde est maintenant sceptique surtout les autres îles. Par quel miracle la Grande île arrivera-t-elle à rattraper les retards, le budget ou la subvention n'est que verbale», confie Mamitiana Andriambola, parent d'athlètes. Des propos qui ont été relayés par nos confrères de l'express Madagascar.

Concernant les infrastructures, sept gymnases, à savoir Ankorondrano, Akamasoa, Mahamasina, Besarety, Vontovorona, Ampefiloha, Ankatso, le Palais des sports de Mahamasina ainsi que trois stades, Alarobia, Mahamasina et Vontovorona, nécessitent encore des travaux. La piscine d'Ampefiloha doit aussi recevoir un relifting. Les travaux portent sur les sanitaires, douches et WC, les vestiaires, les éclairages, le parquet et les peintures.