Ile Maurice: Athlétisme / 3e Assemblée générale annuelle - Détournement de fonds et irrégularités à l'AMA

Accompagné de son homme de loi, l'assistant-secrétaire de l'AMA, Vivian Gungaram, a consigné une déposition à la station de police de Moka lundi soir. Une plainte logée contre Claude Duval qui est soupçonné d'avoir détourné des fonds des caisses de la fédération.

L'association mauricienne d'athlétisme (AMA) se retrouve empêtrée dans une affaire délictueuse. Lors de la 3e assemblée générale qui a eu lieu dimanche dernier à Réduit, plusieurs irrégularités et manquements ont été mis en lumière ainsi que l'existence d'un compte bancaire inconnu des membres et délégués de l'AMA. Un compte que Claude Duval, ancien trésorier de la fédération, aurait utilisé à des fins personnelles.

C'est à travers le Dr Raj Moonisamy, auditeur de l'association, que ce cas de «détournement de fonds» a été mis au jour. Lors de l'assemblée générale annuelle datant du samedi 27 mai, l'auditeur avait soulevé quelques questions concernant les sources de revenus sous l'item «Licences de l'AMA», car il apparaissait que certaines sources n'étaient pas liées aux clubs affiliés à la fédération. Celui-ci faisait ressortir que le trésorier, Claude Duval, n'avait pas été en mesure de donner des explications claires même s'il avait eu un préavis. Il nous revient que le trésorier s'était engagé à dévoiler les sources de revenus à la suite de l'AG qui avait été ajournée au 3 juin.

Mais tel ne fut pas le cas lors de cette assemblée. «Claude Duval confessa qu'il avait pris la somme de Rs 170 000 à la fédération sans que personne ne soit au courant le 8 juin lors d'un managing committee. D'emblée, le comité a pris la décision de suspendre Claude Duval. Il lui fut mentionné qu'il devait être à la disponibilité de l'assemblée, du comité ou de n'importe quelle instance qui le convoquera pour une enquête», explique le président de l'AMA, Paramasiven Sammynaden.

Durant ce managing committee, Claude Duval indiqua qu'il avait fait deux remboursements à la fédération, la première datant du 1er juin à hauteur de Rs 26 000 et la seconde datant du 2 juin à hauteur de Rs 43 450. Deux sommes suspicieuses selon le président de l'AMA qui avait convoqué, lors de l'AG du 25 juin, Claude Duval pour donner des explications concernant ce montant qu'il avait pris.

«Après mon analyse et confirmé par Claude Duval lui-même durant cette AG, je l'ai défié car je n'étais pas convaincu qu'il avait remboursé la fédération le 1er et le 2 juin dans un premier temps. C'était la tentative de Claude Duval de berner les délégués, les membres et le comité directeur pour essayer de balancer les comptes. Le 3 juin lorsqu'il n'a pu se défendre sous pression des questions qu'on lui avait posées, il est revenu le 8 juin lors de sa confession pour dire qu'il avait déjà commencé à rembourser cet argent», détaille Paramasiven Sammynaden.

Ce dernier explique que par la suite, Claude Duval a fait parvenir un courriel à la fédération spécifiant qu'il avait remboursé la somme totale à travers deux nouveaux versements datant du 13 et 19 juin. Là aussi, le président de l'AMA fait ressortir qu'il n'a pu vérifier cela car il n'y avait aucun reçu ou document de verse- ment en attaché. Celui-ci précise d'ail- leurs qu'il n'a pas encore accès aux comptes bancaires de la fédération afin de confirmer ces transactions, Claude Duval et l'assistant secrétaire, Vivian Gungaram, étant les deux seuls principaux signataires. Des démarches ont ainsi été entamées pour faire le changement de signataire.

Compte bancaire inconnu des membres de la fédération

Le 19 juin, Claude Duval a fait circuler une lettre à tous les délégués indiquant sa démission du poste de trésorier de l'AMA. Lors de l'AG du 25 juin, qui a duré exceptionnellement pendant un peu plus de six heures, l'assemblée a rejeté sa lettre de démission mais a pris la décision de le révoquer. Les déboires de Claude Duval ne se sont pas arrêtés là puisque lors de cette même assemblée, il fut découvert que l'ancien trésorier avait utilisé un compte de la fédération dont personne n'avait connaissance.

«C'est un compte qui était censé être fermé après l'AG de 2021. Les procédures pour fermer le compte n'ont pas été faites. Si tous ont cru que cela avait été le cas, Claude Duval a pris l'argent de la fédération et a transféré sur ce compte», soutient Paramasiven Sammynaden qui soupçonne la probable participation d'une seconde personne pour le transfert de fonds. «Les personnes concernées seront convoquées et des explications seront demandées de leur part», assure-t-il.

Ce compte mentionné, inexistant sous le mandat du président et de son comité en poste depuis mars 2021, aurait permis au trésorier de la fédération de transférer de grosses sommes d'argent depuis le compte officiel de la fédération. «De là, il y a eu des retraits et la question se pose de savoir comment il a pu retirer l'argent sachant que pour le compte d'une association, il faut deux signataires pour pouvoir effectuer un retrait.»

En prenant connaissance de ce compte, les délégués ont suggéré de faire une entrée à la police. L'assemblée a aussi suggéré de mettre en place un «fact finding committee» et a accepté de faire appel à un comptable certifié par le Mauritius Institute of Professional Accountants (MIPA), Nilaven Mootoosamy. Celui-ci va étudier et retravailler les comptes de l'AMA de 2020 à juin 2023.

«Dans un premier temps, vu les circonstances, il travaillera en priorité sur les comptes de janvier à décembre 2022 et janvier à juin 2023.» A la suite de cela, le «fact finding committee» sera mis en place et sera présidé par un homme de loi et ses assesseurs. A travers les données que l'AMA recevra de la part du comptable, les personnes concernées seront appelées à s'expliquer devant ce comité.

Paramasiven Sammynaden précise d'ailleurs que le montant qui avait été pris pendant la période de 2022 et les six premiers mois de 2023 où Claude Duval a agi en tant que trésorier, était largement au-dessus des Rs 170 000. «Le but est de déterminer la somme exacte qui a été prise pour cette période et s'il faudra remonter jusqu'en 2021 ou 2020, nous allons le faire.»

Le président de l'AMA confie que cela a été un choc de découvrir les énormes sommes retirées de ce compte mais aussi de savoir qu'à aucun moment cet argent n'a été utilisé au profit de la fédération. Saluant le professionnalisme et l'expertise du Dr Raj Moonisamy dans cette affaire, Paramasiven Sammynaden souligne qu'il n'y a «rien à cacher! Ce qui est arrivé est arrivé et chacun doit prendre ses responsabilités. C'est l'argent de l'Etat et du public qui nous a été donné pour développer l'athlétisme à tous les niveaux».