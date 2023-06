Afrique: Lutte de plage - John Léopold en compétition ce mercredi

En lice dans la catégorie des 70 kg, John Léopold sera en compétition sur la plage Yasmine Hammamet en Tunisie. Le lutteur de 21 ans est l'unique représentant mauricien en lutte de plage de la deuxième édition des African Beach Games.

Selon le règlement technique, chaque catégorie de poids devrait regrouper huit lutteurs. Après le tirage au sort prévu à 8h30 en Tunisie (11h30 à Maurice), deux groupes de quatre lutteurs seront composés dans leur catégorie de poids. Les deux meilleurs lutteurs des poules accèderont en demi-finales. Les deux vainqueurs des demi-finales se disputeront la médaille d'or alors que les deux perdants lutteront pour le bronze.

«Je vais faire de mon mieux pour cette compétition. Mais les Sénégalais seront à surveiller de près», déclare John Léopold. C'est d'ailleurs un représentant du Sénégal, Ya Mouhamed Ndong, qui est l'actuel champion d'Afrique de lutte de plage. Cette compétition avait été disputée le 20 mai dernier. John Léopold s'était, alors, classé 7e de sa catégorie. «Depuis la compétition africaine, j'ai bossé sur ma condition physique et mon endurance. On a aussi travaillé sur le sable au niveau technique et sur ma façon de me déplacer», indique-t-il.

Des combats sont aussi prévus en 90 kg chez les messieurs et en 60 kg et +70 kg, aujourd'hui. Une deuxième journée de compétition est prévue demain. La phase de poules débutera à 13 heures (heure de Maurice). La phase finale se tiendra à partir de 20 heures. Les catégories qui seront au programme sont les 80 kg et +90 kg chez les messieurs et les 50 kg et 70 kg chez les dames.