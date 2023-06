Afrique de l'Est: Beach volley - Les mauriciennes bronzées sur la plage tunisienne

Elles étaient motivées à le faire et elles ont réussi ! Les beach volleyeuses mauriciennes ont décroché la médaille de bronze, hier, dans le tournoi 4X4 des 2eᣵ Jeux africains de plage à Hammamet, en battant la Tunisie devant son public, deux sets à un.

Le match s'est déroulé de manière semblable au duel que s'étaient livré les deux équipes lors du dernier match de poule dimanche. Les Tunisiennes ont remporté le set initial (21-18), ensuite les Mauriciennes ont égalisé (21-19) puis ont mené largement dans le troisième (6-0), sauf que cette fois, Liza Bonne et ses camarades ont tenu jusqu'au bout pour l'emporter. Selon les informations qui nous sont parvenues, ce match a été un véritable tourbillon d'émotions, avec des rebondissements incessants et une tension palpable, et a duré 61 minutes au total.

Les échanges ont été intenses et des moments de suspense ont maintenu les spectateurs en haleine. Les deux équipes se sont livrées à une bataille féroce, ne laissant aucun répit à l'adversaire. Les joueuses mauriciennes (Liza Bonne, Natacha Rigobert, Felicia Julie, Stéphanie Louise, Serena Chavry et Magalie Larétif) ont fait preuve d'une résilience remarquable et ont su garder leur sang-froid dans les moments cruciaux, ce qui leur a permis de renverser la situation en leur faveur. Les protégées de l'entraîneur national, Cédric Béguinot, ont su exploiter chaque opportunité pour marquer des points décisifs et mettre la pression sur les Tunisiennes. Leur stratégie bien pensée et leur esprit d'équipe solide ont fait la différence dans ce match.

%

«C'était un copié-collé du match de poule. La Tunisie remporte le premier set, Maurice revient en gagnant le deuxième et au troisième, bon démarrage de l'équipe mauricienne et puis on n'a rien lâché jusqu'au dernier point pour finalement remporter ce dernier set. Grosse performance des filles face à l'adversité contre le pays hôte, surtout que notre capitaine, Liza Bonne, était malade durant la nuit.

Elle souffrait de gastro-entérite. On a dû l'emmener chez le médecin aux petites heures du matin. On a fait tout ce qu'il fallait et elle a tenu sa place. Toute la délégation mauricienne était derrière nous pendant le match et on a réussi à faire ce qu'il fallait. Première participation à un tournoi de beach volley 4X4 et première médaille pour Maurice», a confié Cédric Béguinot. Pour ce dernier, c'est aussi une belle réussite pour sa première compétition majeure en tant que coach national.

En tout cas, cette médaille de bronze est une preuve de la bonne santé du beach volley mauricien, en féminin surtout. Cela devrait être une motivation pour travailler davantage afin de viser plus haut à l'avenir !