Angola: Le Ministre des Transports aborde la situation macroéconomique avec la DFC

Luanda — La situation macroéconomique et l'environnement des affaires du pays ont dominé la rencontre entre le ministre des Transports, Ricardo Viegas D'Abreu, et la directrice générale des opérations financières structurées de l'Agence américaine de financement pour le développement (DFC), Nancy Rivera.

La rencontre de mardi entre les deux responsables a permis d'analyser la possibilité pour les Etats-Unis, à travers cette institution financière de développement, de participer au financement nécessaire à l'opérationnalisation du corridor de Lobito.

Un communiqué de presse du ministère des Transports, auquel l'ANGOP a eu accès mercredi, indique que la mission de Nancy Rivera, avec son équipe et les parties prenantes directement liées au corridor de Lobito, est de faire une diligence raisonnable pour le cadre légal et réglementaire angolais.

« Cette analyse de la DFC a surtout à voir avec l'intérêt et la volonté manifestés par les États-Unis d'investir dans l'opérationnalisation du corridor de Lobito, un projet qu'ils considèrent comme structurant pour les économies des trois pays, en l'occurrence l'Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie », lit-on dans le document.

Ricardo Viegas D'Abreu, cité par le document, a révélé qu'au cours de la réunion, il a tenu à souligner "l'importance et les effets déjà obtenus dans le secteur des transports, avec les réformes menées, notamment avec la création d'organismes de régulation et de supervision adéquats, qui contribuent à renforcer la confiance dans le secteur privé et dans les institutions financières telles que la DFC.

%

Il a ajouté que les réformes ont permis "d'investir dans l'amélioration des infrastructures, l'entretien et la sécurité des services nationaux de transport et de logistique, qui, à leur tour, s'articulent avec les pays voisins, créant et diversifiant l'intégration régionale à laquelle nous aspirons tous".

Selon le ministre des Transports, la délégation conduite par Nancy Rivera a tenu à souligner « la qualité et la transparence du processus qui a conduit à l'attribution de l'opérationnalisation du Corridor de Lobito à un consortium privé, composé de trois entreprises solides, dotées de compétences techniques et financière éprouvée.