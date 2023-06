Angola: Le Palais de Fer accueille la II édition du salon gastronomique

Luanda — Plus de 20 exposants de différents secteurs, en particulier de la gastronomie, sont attendus pour la deuxième édition du salon gastronomique et entrepreneurial appelé Food Experience By Embassy (FEBE) 2023, qui aura lieu le 8 juillet au Palais de Ferro, à Luanda.

L'événement, qui vise à unir la culture et l'entrepreneuriat des jeunes, est une initiative de l'entreprise Creudalva et cette édition bénéficie du soutien de l'Entreprise Minière de Catoca.

FEBE 2023 bénéficie également du soutien Institutionnel du MIREX, MINCULT, MINJUD et du support technique de l'Institut Angolais de la Jeunesse."

Selon la coordinatrice de l'événement, Creusa Nhanga, FEBE2023 est l'occasion pour les grandes entreprises du marché de rester en contact avec un public jeune et distingué et de prospecter de nouveaux clients et partenaires.

La foire, a, d'autre part, pour objectif principal de promouvoir auprès des jeunes entrepreneurs l'esprit d'aide mutuelle et de synergie en vue de promouvoir de nouvelles affaires.

Elle a indiqué que c'est également un moment privilégié pour ceux qui souhaitent entrer dans le monde des affaires de trouver un soutien et un mentorat, une fois qu'ils seront promus sur place des conférences sur divers sujets par des hommes d'affaires avec beaucoup d'expérience.

L'exposition gastronomique FEBE 2023 a pour principal objectif de promouvoir auprès des communautés ce que le pays fait de mieux en matière de développement des affaires et d'innovation parmi les jeunes.

Lors de la dernière édition, réalisée en 2022 au même endroit, le Food Experience By Embassy a eu lieu dans le cadre de la 27e Réunion ordinaire du Conseil des Ministres de la CPLP, qui s'était tenue, à Luanda, sous le slogan "Coopération économique dans la CPLP".