Afrique du Nord: Inde/Maroc - Une convergence de positions en matière de coopération Sud-Sud (Think-tank indien)

New Delhi — L'Inde et le Maroc font état d'une convergence de positions en matière de coopération Sud-Sud, a indiqué mercredi à New Delhi, la directrice générale du Conseil indien des affaires mondiales (ICWA), Mme Vijay Thakur Singh.

Les deux pays partagent les mêmes vues concernant plusieurs sujets d'actualité régionale et internationale et sont nourris d'une ferme volonté de développer leurs relations, tous domaines confondus, a souligné Mme Thakur Singh qui s'exprimait à la MAP à l'issue de la 2e session du Dialogue stratégique organisé récemment par l'Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) et l'ICWA.

Dans ce sens, l'ancienne ambassadeur a considéré que le Maroc et l'Inde sont appelés à davantage de coopération et à tirer profit de l'empreinte mondiale croissante de l'Inde et de son économie en croissance rapide avec des progrès majeurs dans les domaines notamment pharmaceutique, informatique, fintech et innovation.

De même, Mme Thakur Singh a mis l'accent sur la nécessité de la diversification des échanges et d'un engagement économique accru à même de donner un nouvel élan aux relations commerciales bilatérales.

Le Plan numérique de l'Inde, a-t-elle enchaîné, offre de précieuses possibilités de coopération, tout comme les domaines de l'agriculture, de l'éducation mais aussi dans le secteur de l'industrie spatiale dans lequel l'Inde a cumulé une longue expertise.

Les deux pays oeuvrent à diversifier leur mix énergétique en plaçant l'énergie renouvelable en tête de leurs politiques énergétiques, poursuit Mme Thakur Singh, appelant à davantage de collaboration et coordination dans ce segment prometteur d'autant plus que les deux pays disposent des ressources, de l'expertise et des équipes R&D hautement qualifiées.

L'Inde et le Maroc, a-t-elle rappelé, ont signé en 2018 un protocole d'accord visant à développer les technologies des énergies nouvelles et renouvelables et à établir la base d'une relation institutionnelle de coopération pour promouvoir la coopération technique bilatérale sur les énergies nouvelles et renouvelables, y compris l'hydrogène vert.

S'agissant des trois sessions tenus dans le cadre du 2e Dialogue Inde-Maroc, Mme Thakur Singh a fait état d'un échange de vues sur l'évolution de les derniers développements géopolitiques mondial et régional, l'engagement Inde-Maroc dans les cadres régionaux et multilatéraux et l'avancement des relations Inde-Maroc dans les domaines politique, économique et culturel.

Les discussions, a-t-elle dit, ont permis de mieux comprendre les points de vue des deux parties sur plusieurs questions mondiales. " Il y a eu une meilleure appréciation de la politique étrangère de chacune des deux parties ainsi que de leurs priorités nationales", a fait valoir la diplomate indienne.

Au cours des discussions, l'accent a également été mis sur le renforcement des liens de défense et sur le contenu stratégique du partenariat indo-marocain, a-t-elle dit.

Il a été convenu, a-t-elle fait savoir, que les deux institutions continueraient à travailler de concert, à publier des publications conjointes dans des domaines d'intérêt mutuellement convenus pour les deux institutions et à maintenir les dialogues annuels.

Mme Thankur Singh a également relevé que les efforts considérables du Maroc dans la lutte contre le terrorisme et son approche en matière de la déradicalisation ont été mis en avant.

Une délégation de l'IRES, conduite par Mohamed Belmahi, ancien ambassadeur du Maroc en Inde et chercheur associé à l'IRES, a pris part à la 2ème session du Dialogue Stratégique, organisée le 22 juin, par le think tank marocain et l'ICWA.

Cet événement, marqué également par la présence de l'ambassadeur du Maroc à New Delhi, Mohamed Maliki, a offert une plateforme importante aux académiciens, chercheurs et professeurs des deux pays, afin d'échanger des idées et de renforcer leur engagement régional et multilatéral.

L'IRES et l'ICWA sont liés, depuis le 25 avril 2017, par un mémorandum d'entente de coopération en matière des relations institutionnelles et d'échange d'expérience et d'expertise.