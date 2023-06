Ile Maurice: Blessée au Rajiv Gandhi Science Centre - Une élève du collège MGI obtient des dommages de Rs 323 600

Le jugement est tombé dix ans après. Une élève du collège Mahatma Gandhi Institute, qui réclamait des dommages de Rs 500 000 au Rajiv Gandhi Science Centre Trust Fund suite à un accident, a finalement obtenu réparation. Le Rajiv Gandhi Science Centre Trust Fund a été condamné à lui verser des dommages d'un montant de Rs 323 600.

Tout a commencé le 29 avril 2013. L'élève, qui était alors en classe de troisième, s'est rendue au Rajiv Gandhi Science Centre dans le cadre d'une sortie organisée par le collège. Dans sa plainte, elle affirme avoir été laissée seule pour utiliser un appareil sportif, sans aucune surveillance ni supervision. Elle s'est blessée lorsque le boulon desserré de l'appareil est sorti et a heurté sa bouche, lui causant des blessures aux lèvres, à la mâchoire et aux dents. Le centre a plaidé la faute exclusive de la jeune fille, mais lui a fait une offre de Rs 81 058, qu'elle a refusée.

Devant le tribunal, la jeune fille, maintenant âgée de 24 ans, a expliqué que le défendeur l'avait emmenée à l'hôpital Dr Jeetoo après l'accident, où elle avait dû recevoir 15 points de suture dans la bouche. Suite à cet accident, elle a subi plusieurs traitements, y compris une greffe osseuse, et a dû se faire poser des implants sur toutes les dents qu'elle avait perdues. Elle a également déclaré que tous les traitements n'étaient pas disponibles à l'hôpital et qu'elle avait dû se faire soigner en privé. La jeune femme a longuement expliqué à la cour comment cet incident lui avait causé de nombreux problèmes sur les plans émotionnel et financier.

Ses parents ont dû chercher une aide financière pour lui fournir le traitement dont elle avait besoin, car cela représentait un coût élevé. Elle était très stressée à cause de toute cette situation, car elle ne pouvait pas manger et avait perdu beaucoup de poids. Elle a même dû interrompre sa scolarité pendant un certain temps, car elle n'avait pas toutes ses dents et était victime de moqueries de la part de ses amis.

Pour sa défense, le centre a affirmé qu'il y avait des instructions claires pour l'utilisation des machines et que l'élève ne les avait pas suivies. Cependant, la magistrate a jugé que la jeune fille avait déposé de manière cohérente et convaincante, tandis que le représentant du centre n'était pas présent le jour de l'accident et se basait sur les témoignages de ses employés. La magistrate Anuradha Purryag-Ramful a conclu que le centre était responsable, car il avait failli à assurer la sécurité des visiteurs. Elle a pris en compte la situation de la plaignante, qui a dû avoir recours à des implants dentaires à un si jeune âge. En conséquence, le Rajiv Gandhi Science Centre Trust Fund a été condamné à lui verser des dommages d'un montant de Rs 323 600.