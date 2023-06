Ile Maurice: Relation Police-Avocats - Le Bar Council souhaite rencontrer le CP

Dans un communiqué émis ce mercredi 28 juin, en fin d'après-midi, le Bar Council réagit suite aux récents évènements. Il demande de rencontrer le Commissaire de Police, Anil Kumar Dip, surtout après que des membres du barreau ont été interdits de rencontrer leurs clients dans le cadre de leur fonction. Il souhaite également aborder avec le patron de la police la relation tendue qui perdure entre des policiers et les avocats.

Le Bar Council compte aussi faire des propositions pour que le Police and Criminal Justice Bill soit présenté en urgence en raison de la situation qui règne actuellement dans le pays.

"The Bar Council reiterates that the independence of the legal profession is fundamental to the preservation, promotion and safeguarding of the Rule of Law. Barristers should be free to perform their professional duties without threat, intimidation, hindrance, harassment or improper interference or influence", écrit la présidente Me Priscilla Balgobin-Bhoyrul dans le communiqué.