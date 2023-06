Sénégal: Al-Ahli - Les détails du transfert d'Edouard Mendy

En difficulté à Chelsea cette saison, le gardien Edouard Mendy (31 ans, 10 matchs en Premier League cette saison), récemment annoncé dans le viseur de l'AS Monaco et de l'OGC Nice sur ce mercato d'été, va finalement poursuivre sa carrière en Arabie saoudite ! Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano ce lundi, l'international sénégalais a donné son feu vert pour rejoindre Al-Ahli.

Edouard Mendy va poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite, et plus précisément à Al-Ahli. Le futur ex-gardien de Chelsea, en difficulté cette saison, signera un contrat jusqu'en 2026 assorti d'un salaire annuel estimé à 11 MꞒ, plus environ 3 MꞒ de bonus. Des chiffres confirmés par le très fiable Fabrizio Romano ce mercredi.

Le journaliste, qui collabore notamment avec The Guardian, ajoute que la formation saoudienne paiera entre 18,5 et 20 MꞒ aux Blues pour récupérer le gardien sénégalais, lequel a d'ores et déjà passé sa visite médicale. Officialisation imminente.

