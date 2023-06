Congo-Kinshasa: Enjeux politiques - L'AAAP renforce ses rangs pour la réélection de Tshisekedi

Nouvelle plateforme sur la scène politique congolaise, l'Alliance des acteurs attachés au peuple (AAAP) a rapidement fourbi ses armes pour les élections de décembre 2023.

Après sa sortie officielle le 1er juin dernier à Kinshasa, tout s'est accéléré pour ce rassemblement politique de la majorité au pouvoir conduite par Tony Kanku Shiku, haut représentant de l'autorité morale Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Après les adhésions de plusieurs partis politiques en son sein, l'AAAP a rapidement procédé à la désignation des membres qui vont animer ses différences structures et services. La décision a été rendue publique le 25 juin sur les antennes de la Radiotélévision nationale congolaise par Tryphon Kin-Kiey Mulumba, président du Parti pour l'action et membre de l'AAAP.

Fort de plus d'une soixantaine de partis politiques, l'AAAP aligne désormais une équipe de treize dirigeants au niveau national. Et les deux objectifs cruciaux de ce regroupement sont d'une part de « soutenir, avec dévouement et jusqu'au sacrifice suprême, le président de la République, chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi à la prochaine présidentielle, afin de sa réélection écrasante et sans appel à la magistrature suprême », et de l'autre, de « doter le chef de l'État d'une majorité confortable et homogène dans les deux chambres du Parlement, ainsi qu'aux assemblées provinciales et locales ».

Présidente du parti congolais acquis au progrès, Nefertiti Ngudianza Kisula Bayokisa déclarait pertinemment le jour de son adhésion et de la signature de la charte de l'AAAP : « Notre but principal est de mouiller aussi le maillot pour la réélection du chef de l'Etat d'abord. Dans notre parti politique, nous avons un slogan "Cap pour le deuxième mandat de Fatshi "». C'est donc sur la base de cette double option que l'AAAP se structure à travers cette équipe de treize dirigeants au niveau national.

Batumona et son équipe

Laurent Batumona Nkhandi Kham, président du parti politique Mouvement de solidarité pour le changement, est nommé président de l'AAAP. Mwanza Hamisi Singoma est promu premier vice-président chargé de l'économie, des finances et des relations avec les institutions, alors qu'Abdon Etina Bekile Ipan est le deuxième vice-président chargé de la mobilisation et des Sstratégies électorales. Henriette Wamu Atamina est, pour sa part, désignée troisième vice-présidente chargée du genre et suivi des partis politiques. Michel Bongongo Ikoli fait office de quatrième vice-président chargé de la communication et Steve Mbikayi Mabuluki est le cinquième vice-président chargé de la visibilité et de l'implantation.

Le poste de secrétaire général de l'AAAP échoit à Jacques Ikung Mbul et Nefertiti Ngudianza Bayokisa est la première secrétaire générale adjointe chargée de l'économie, des finances et des relations avec les institutions. Le deuxième secrétaire général adjoint chargé de la mobilisation et des stratégies électorales, c'est Constant Lomata Kongoli, alors que Claude Dipo Esabe est nommée troisième secrétaire générale adjointe chargée du genre et suivi des partis politiques.

Mong-Iyomo Boshab Yann-Eric est le quatrième secrétaire général adjoint chargé de la communication. Et Serge Maghoma Nyembo est promu cinquième secrétaire général adjoint chargé de la visibilité et de l'implantation. Enfin, Tryphon Kin-kiey Mulumba est nommé porte-parole et conseiller politique de Tony Kanku Shiku, haut représentant de l'autorité morale.