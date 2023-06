Congo-Brazzaville: Enseignement professionnel - Le retour des enseignants et élèves namibiens attendu

Reçue en audience le 28 juin, à Brazzaville, par le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Technologie et de l'Innovation de la République de Namibie, Itah Kandji Murangi, a annoncé le retour conditionné des enseignants et élèves de son pays à l'Institut de formation technique et professionnelle de Loudima (IFTPL), dans la Bouenza.

Inauguré le 22 octobre 2014, l'IFTPL est le fruit de la coopération entre le Congo et la Namibie. Il accueille les élèves congolais et namibiens. Cet institut était confronté à plusieurs problèmes, entre autres, la route d'accès, les moyens de transport, la bibliothèque, la clinique médicale, les logements, l'électricité, l'internat et le réseau téléphonique. A cause de ces difficultés, la Namibie n'envoie plus ses élèves et enseignants depuis 2020.

« Je suis venue pour faire l'évaluation des aspects qui ont handicapé le fonctionnement actuel de l'Institut de formation de Loudima, après quoi, nous allons faire le point. Les experts vont devoir travailler, ce n'est qu'à la suite de cette évaluation que nous saurons exactement quand les élèves et enseignants namibiens pourront revenir », a déclaré Itah Kandji Murangi à sa sortie d'audience, précisant que les deux parties ont convenu que l'évaluation puisse se faire cette année.

La ministre namibienne de l'Enseignement supérieur, de la Technologie et de l'Innovation a, en effet, inspecté, le 27 juin, avec le ministre congolais de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, les modules essentiels de cet institut. Selon elle, la partie congolaise a exprimé le voeu de voir les enseignants et les élèves namibiens revenir. « Le président de l'Assemblée nationale était, au moment du lancement de ce projet, ministre. C'est donc un projet particulier tant pour lui que pour le peuple congolais. La Namibie et le Congo entretiennent des relations depuis de longues dates, depuis l'indépendance. Le Congo est un pays spécial pour nous, nous avons un projet commun qui a été conçu par nos présidents », a laissé entendre Itah Kandji Murangi.