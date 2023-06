Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - Le budget 2024 adopté à plus de 60 milliards FCFA

Le Comité de direction de l'Université Marien-Ngouabi (UMNG) a adopté, le 27 juin à Brazzaville, en session ordinaire, son budget 2024 à 60 970 706 000 FCFA contre 52 092 543 000 FCFA en 2023, soit une augmentation de 17,04%.

Le budget approuvé prend en compte la charge financière du point d'indice 450, la charge financière des promus du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames) en 2023 et 2024, le rappel relatif au passage du point d'indice de 350 à 375 aux promus du Cames 2018-2023 ainsi qu'aux nouvelles recrues et aux avancements, la prise en charge des heures supplémentaires et complémentaires des agents, de vacations et d'encadrements des mémoires et thèses des années académiques 2020-2021 et 2021-2022.

Le Comité de direction a également validé les rapports d'activités 2022-2023, les comptes administratifs et de gestion, le programme d'activités 2023-2024 ainsi qu'une résolution sur la rationalisation du processus d'inscription.

Afin de désengorger l'enseignement universitaire, Louis Bakabadio, conseiller spécial du président de la République, chef du département de l'Education, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, a annoncé la création de plusieurs universités. « Le déploiement de l'enseignement supérieur dans notre pays devient une réalité. Du côté de l'océan Atlantique, c'est-à-dire à Pointe-Noire, il va y avoir trois universités. A Brazzaville, il y en a deux sans compter les formes privées d'organisation de l'enseignement supérieur », a-t-il dit.

Il a de même rappelé la nécessité de reconstruire l'UMNG et de finaliser les infrastructures en chantier. « Notre université s'expose à une concurrence intellectuelle et esthétique avec les autres universités et comme elle est la plus ancienne, elle a une notoriété à défendre. Il nous faut une bonne gouvernance et la qualité », a-t-il ajouté à l'ouverture des travaux.

En outre, Louis Bakabadio a insisté sur la gestion moderne de la scolarité, la diversification des offres de formation, l'éclatement de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature, l'ouverture du département des mathématiques, l'offre des enseignements sur le droit de l'environnement et sur les énergies renouvelables ainsi que sur les sciences de l'environnement.