Afrique: Vie associative - Déploiement des jeunes sur le continent pour propager les idéaux de démocratie

Réunis au sein d'African youth union for democracy (Union de la jeunesse africaine pour la démocratie), des jeunes du continent, dont le Congolais Marius Mavoungou, son secrétaire général, ont décidé de le sillonner pour oeuvrer à l'installation d'une démocratie durable, source de progrès socio-économiques.

Dirigée par Mouhamadou Dosso de Côte d'Ivoire, l'organisation internationale apolitique qui compte en son sein les jeunes leaders de ce pays, de la Guinée, du Congo, du Cameroun et du Mali a pour objectif principal de contribuer efficacement au développement durable et inclusif du continent africain.

Aux côtés du président, une équipe dynamique constituée de jeunes bénévoles oeuvre en vue de l'atteinte des objectifs assignés. Ce sont : Marius Mavoungou (Congo), le secrétaire général; Diallo Falowi Souleymane (Guinée Conakry), vice-président; Christian Owona Eyenga (Cameroun), président de la commission panafricaine.

Créée en 2020, African youth union for democracy, qui a élu Mouhamadou Dosso son président pour un mandat de cinq ans (2023-2028), va ouvrir très prochainement ses portes à de nombreux autres jeunes Africains vivant sur le continent et de la diaspora, via sa plate-forme digitale www.ayud.org et les réseaux sociaux.

Signalons que le siège social d'African youth union for democracy est à Abidjan. Ses objectifs sont de créer une démocratie durable au sein des pays africains, militer en faveur de la limitation des mandats présidentiels à deux et contre la modification politique des Constitutions des pays africains membres, militer en faveur du respect des droits de l'homme en Afrique, favoriser la participation des jeunes aux prises de décisions politiques, accélérer l'intégration africaine.

Ses missions sont, entre autres, de planifier la vie professionnelle, familiale et sociale des jeunes futurs dirigeants africains; organiser des ateliers et forums sur la bonne gouvernance; faire un rapport annuel sur la bonne gouvernance en Afrique inclus dans son magazine (Forum gouvernance); établir des plaidoyers politiques, économiques et sociaux pour une inclusion des communautés africaines.