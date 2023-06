Congo-Kinshasa: Gospel - Un concert de Mike Kalambay prévu pour 2024 au stade des Martyrs

Maajabu Gospel assurera la production de l'événement du pasteur et chantre de l'église Sa présence church, Mike Kalambay, a-t-il annoncé le 28 juin sur Facebook, une année avant sa tenue, sans en donner la date précise.

Il semble que l'annonce postée le 28 juin à la première heure soit la réponse à une interrogation lancée il y a deux jours sur le même réseau social, à savoir « Et si nous célébrons le Seigneur au stade des Martyrs avec le meilleur hit de l'année, "Bisengo Ya Lola" ? ». Au vu de l'affiche et de la publication qui l'accompagne, la question n'était pas innocente. Plutôt une entrée en matière, un avis au public dans le but de le préparer à recevoir cette information telle un acquiescement à une demande. D'ailleurs, c'est sur les mots « Proposons une date » que le questionnement avait commencé. Et, il semble que la démarche ainsi présentée : « Après propositions, nous attendrons la confirmation de la légende Mike Kalambay Officiel pour enfin amener ce stade au paradis en gagnant des âmes pour Christ », a rapidement produit ses fruits.

Deux jours plus tard, la réponse est publiée. Une invitation est postée : « Tous au qtade des Martyrs en Juillet 2024 pour célébrer le Seigneu avec Bisengo ya lola, Matondo, Ngolu, Mal à l'aise, Belela, Bonganga, etc. ». Elle passe finalement pour une réponse à une sorte d'attente collective. A n'en pas douter, cela participe tout autant à la promotion de Bisengo ya lola, titre cité en premier extrait du dernier album de Mike Kalambay sorti cette année même, Dieu en toute circonstance.

Une bonne année à l'avance. « C'est avec empressement et joie que le pasteur Mike Kalambay nous donne officiellement rendez-vous au stade des Martyrs de Kinshasa au mois de juillet 2024 », peut-on lire au bas de l'affiche. Le chantre y apparaît en avant-plan mis en évidence par les écrits jaune or qui l'encadrent de haut en bas et le fond, un stade noir de monde. L'organisation de ce concert est présenté tel un moment de célébration? à savoir que « Dieu aime que son peuple le célèbre ». Aussi, il y a cette mobilisation tous azimuts qui suit : « Préparons-nous à lui dire avec notre meilleur effort combien Il mérite notre louange ! »

Le spectacle constitue un ensemble

Jouer au stade des Martyrs est devenu bien à la mode depuis le concert de Wenge 4x4 reconstitué. Ce show n'avait pas répondu à la grande attente du public, la technique n'étant pas au point et la prestation générale pas terrible. Heureusement que le public plutôt nostalgique s'en était accommodé et cette prestation a créé des émules. Depuis, les affiches de concerts à ce stade se succèdent et les artistes y défilent comme s'ils s'alignaient en ordre de bataille ou du moins devaient se soumettre à l'épreuve. Une sorte de compétition inavouée qui pousse désormais tous les artistes à donner la preuve de leur popularité. Le dernier en date est Ferre Gola qui a joué le 24 juin en attendant que Félix Wazekwa lui succède le 12 août prochain.

Notons cependant que les fans ont toujours soutenu leurs stars et orchestres quoique ces derniers ne leur aient pas toujours donné le meilleur. En effet, même si les Golois, les inconditionnels de Ferre Gola lui ont démontré à suffisance leur attachement avec une affluence de loin plus remarquable que celle des Warriors de son rival Fally Ipupa, il n'est pas exempté pour autant. En effet, sur le plan technique, comme pour tous les autres avant lui, il y a à redire. Il y a lieu de citer Paul le Perc, l'une des références jazz de Kinshasa qui a fait, dit-il, de « petites observations purement artistiques » qu'il a qualifiées de « points faibles ».

Le réputé percussionniste a notamment rappelé : « Il est important que le régisseur lumière maîtrise le déroulé du spectacle pour l'adapter à la lumière ». L'expérimenté régisseur lumière, Wedou Wetungani, a renchéri : « Le spectacle constitue un ensemble. Lumière, son, scénographie, costumes, etc., sont tous à considérer et nos musiciens doivent apprendre à travailler avec tous les techniciens. Ils doivent faire avec tout ce monde-là pour avoir de la cohérence dans le déroulé du spectacle ». Improvisation et impréparation sont souvent les tares des stars de la rumba de sorte que pour Wedou, « nos musiciens doivent apprendre, ils ont tous beaucoup à apprendre.»