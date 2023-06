Algérie: Aïd El-Adha - Mise en place d'un programme spécial pour une capitale propre

ALGER — Les deux établissements de nettoiement de la wilaya d'Alger ont mis en place un programme spécial pour l'Aïd El-Adha, prévoyant l'augmentation du nombre d'agents et de camions mobilisés et la multiplication de leurs rotations durant les jours de l'Aïd pour assurer la propreté des quartiers et des lieux publics.

Dans une déclaration à l'APS, la responsable du département de la communication et du développement de l'Etablissement de nettoiement de la wilaya d'Alger NETCOM, Nassima Yakoubi, a indiqué que ses services avaient mis en place un programme spécial pour l'Aïd El-Adha car, a-t-elle dit, c'est une période de l'année où les ordures ménagères augmentent de près de 140%.

En effet, au niveau des 26 communes relevant de son territoire de compétence, NETCOM enlève habituellement 1.100 tonnes de déchets ménagers, contre 2.500 tonnes les jours de l'Aïd El-Adha, avec un pic le jour du sacrifice, a-t-elle fait savoir. Qui plus est, il s'agit de déchets organiques qui pourrissent vite et dégageant de mauvaises odeurs, surtout par temps chaud, a-t-elle ajouté.

Pour collecter ces grandes quantités de déchets durant l'Aïd, NETCOM a mobilisé 4.200 agents et 430 camions de divers types, dont ceux destinés à la collecte des peaux de moutons sacrifiés et les camions citernes pour le nettoiement des rues, a souligné Mme Yakoubi.

Il y aura aussi trois fois plus de rotations pour le ramassage des déchets qu'en temps normal afin d'éviter leur accumulation et leur putréfaction, a-t-elle ajouté.

L'établissement a lancé en parallèle un programme de sensibilisation invitant les citoyens à mettre les déchets organiques découlant des sacrifices dans des sacs étanches à déposer dans les lieux prévus à cet effet aux heures indiquées et à veiller à maintenir les avaloirs propres, selon la responsable.

Ce programme de sensibilisation insiste aussi sur l'importance de la valorisation des peaux de moutons sacrifiés. Les citoyens sont, dans ce cadre, priés de préserver l'intégrité des peaux lors du sacrifice et de leur appliquer du sel avant de les déposer dans les lieux désignés pour leur ramassage par les agents.

Les agents d'inspection effectueront, quant à eux, deux fois plus de sorties pour veiller à la mise en oeuvre du programme tracé et identifier les lacunes afin d'y remédier.

L'Etablissement de nettoiement, de collecte et de transport des déchets ménagers de la wilaya d'Alger EXTRANET a, lui aussi, mobilisé pour l'occasion 391 camions de transport des déchets et 5.500 agents d'entretien, selon son directeur général, Rachid Mechab, qui prévoit l'enlèvement de plus de 10.000 tonnes d'ordures durant l'Aïd El-Adha.

Des filiales d'EXTRANET ont également annoncé l'ouverture de décharges éphémères pour recevoir les déchets et résidus découlant des sacrifices et préserver ainsi la propreté des quartiers.