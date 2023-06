Algérie: Oran - Culture de la lavande pour lutter contre la désertification

ORAN — Le projet innovant en matière de culture de la lavande dans la wilaya d'Oran a prouvé sa réussite pour la seconde année consécutive, participant ainsi à l'objectif de cette expérience visant la protection de la terre de l'érosion et la lutte contre la désertification, selon son initiatrice, Mme Allou Baba Ahmed.

Lancée l'année dernière dans la commune d'Aïn El Karma (Ouest d'Oran) au niveau d'une ferme située en zone montagneuse, cette expérience a porté sur la mise en terre de 500 plants de lavande de qualité "Aspic", considérée comme l'une des meilleures variétés en raison de sa forte odeur aromatique et de l'abondance d'huiles, a souligné Mme Baba Ahmed à l'APS.

Le succès de l'expérience a motivé l'extension de la surface en plantant un nombre similaire de lavandes l'année en cours, malgré le relief accidenté de la région et le manque de précipitations, a ajouté l'initiatrice. Elle a signalé que l'irrigation de ce plant durant 15 jours par citernes acquises au prix de 1. 500 DA par réservoir.

Cette agricultrice affirme que l'expérience sera étendue à la plantation de 8 000 autres plants de lavande, indiquant que le choix de cette plante n'était pas fortuit, mais le résultat d'une étude nécessaire pour mener à bien un projet de développement de cultures d'épices, de plantes aromatiques et médicinales en montagne. "Ceci va donner une réelle valeur ajoutée et concrète à mon exploitation", a-t-elle expliqué.

Les travaux ne se limiteront pas à la culture de la lavande mais porteront également sur l'extraction des huiles, la fabrication de savon, la production d'une tisane médicinale, le séchage des feuilles, la fabrication de produits aromatiques, cosmétiques et parapharmaceutiques ainsi que la production du miel de lavande, considéré comme l'un des produits le plus luxueux, souligne-t-on.

Un projet ambitieux

Pour valoriser les produits agricoles connus dans les zones montagneuses d'Aïn El Karma, d'autres variétés à caractère économique et environnemental telles que le romarin, le thym et la sauge seront plantées dans le cadre de ce projet innovant au cours des trois prochaines années, ainsi que le safran et le moringa, selon la même agricultrice.

L'objectif de ce projet est de préserver la biodiversité de la région, de développer l'agrotourisme et de sensibiliser les citoyens sur l'importance de ces plantes dans les forêts, a-t-elle ajouté.

Dans le cadre de ce projet innovant, Mme Baba Ahmed envisage de transformer le champ de lavande en une attraction touristique.

Une "Maison de la lavande" sera créée pour devenir un lieu de repos pour les randonneurs en montagne et un espace de loisirs pour, entre autres, les spécialistes de l'environnement, des sciences, les étudiants, les familles et les écoliers.

Par ailleurs, un membre de la Conservation des forêts d'Oran, qui a effectué une visite à la ferme Allou Baba Ahmed en prévision de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, placée cette année sous le slogan "la femme, sa terre et ses droits", considère que la culture de la lavande en zone montagneuse est un projet d'excellence. "La lavande stabilise le sol et évite une désertification des lieux", a souligné le chef du service d'extension des richesses et la protection des terres, Chawky Zigh.

Pour accompagner cette femme rurale persévérante, le tronçon menant à sa ferme et à d'autres exploitations a été aménagé. Cette opération s'inscrit dans le cadre du projet d'aménagement des pistes rurales d'Ain El Karma sur une longueur de 2,7 km, indique-t-on.

La ferme de Mme Allou Baba Ahmed qui s'étend sur une superficie de 4 hectares, enregistre également la plantation d'oliviers et de figuiers, selon sa propriétaire.