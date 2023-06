Afrique: CAN U23 - L'Egypte bat le Mali et se relance

Tenu en échec contre le Niger lors de sa première sortie de la CAN U23, l'Egypte se rattrape dans le groupe B. Ce mercredi, les Pharaons Juniors se sont relancés en dominant le Mali 1-0 à l'occasion de leur deuxième sortie.

L'unique but de la rencontre a été marqué très tôt par l'Egypte qui a ouvert le score à la 10e minute par Ibrahim Adel.

Le Mali aurait pu égaliser en deuxième période, mais il évoluera en infériorité à partir de la 56e minute après l'expulsion de Mamady Diambou.

L'Egypte se relance donc, alors que le Mali trébuche après sa victoire contre le Gabon dimanche dernier.

FULL-TIME ⏰

Egypt get their first win as they keep their second cleansheet in a row 👏

🇪🇬 1-0 🇲🇱 #TotalEnergiesAFCONU23 | #EGYMAL pic.twitter.com/pmVWkmsfVf

-- #TotalEnergiesAFCONU23 🏆 (@CAF_Online) June 28, 2023