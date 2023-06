Angola: La présidente de l'Assemblée nationale souligne la consolidation de la paix et de la sécurité régionales

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a souligné, ce mercredi, dans la ville de Praia (Cap-Vert), la conjugaison des efforts et des initiatives conjointes entre Angolais et Cap-Verdiens pour la consolidation de la paix, de la stabilité et de la sécurité de régions géopolitiques.

S'exprimant lors de la session solennelle au Parlement capverdien, dans le cadre de la visite de trois jours de la délégation parlementaire angolaise, Carolina Cerqueira a déclaré qu'il fallait créer un cadre juridique visant à consolider les droits fondamentaux et les garanties des citoyens des deux pays et offrir, par la diplomatie parlementaire et humanitaire, un environnement favorable au renforcement de la démocratie, de la culture de la paix et du développement durable, ainsi qu'à la défense des populations victimes des conflits armés, dont les droits fondamentaux sont violés de façon permanente.

Selon Carolina Cerqueira, la mission des députés, quelles que soient les couleurs du parti, est de garantir la stabilité institutionnelle, en évitant le populisme, et de cultiver des relations d'harmonie et de respect mutuel, dans le respect des règles constitutionnelles et des principes démocratiques, en défendant le dialogue, l'éthique et le décorum parlementaire, afin de contribuer à la construction d'un consensus, malgré les différences et les antagonismes.

« Les Parlements doivent jouer un rôle fondamental dans la mise en oeuvre de l'agenda parlementaire mondial, dont la priorité est le renforcement de la démocratie, de la bonne gouvernance et de la crédibilité des institutions. Dans ce contexte, l'Angola a choisi comme thème de la 147ème Assemblée générale de l'Union interparlementaire, action parlementaire pour la paix, la justice et des institutions fortes », a-t-elle affirmé.

En ce qui concerne la signature de l'addendum au protocole de coopération entre les deux parlements, elle a déclaré que les amendements introduits permettront, de manière légitime et efficace, la concrétisation de nouveaux domaines d'action pour dynamiser davantage les relations parlementaires entre l'Angola et Cap-Vert, avec la systématisation plus holistique des enjeux du contexte géopolitique régional et mondial actuel.

La chef du Parlement angolais a mentionné le fait que le changement climatique et la sécurité aient été définis comme des priorités, non seulement dans une optique de coopération, mais dans l'analyse conjointe et la concertation des positions sur la sécurité sur le continent africain ou à l'échelle mondiale, visant la nécessité de consolider la démocratie, la paix, les droits de l'homme et la bonne gouvernance.

Carolina Cerqueira a également souligné, comme priorités, les énergies renouvelables, l'échange continu d'expériences entre les députés et les autorités angolaises sur le pouvoir local et le fonctionnement des municipalités, le parlement vert et le bien-être de la population, à travers des bons exemples pour les générations futures dans la défense et la préservation des écosystèmes.

Au cours de la visite de trois jours, la délégation angolaise a eu des entretiens avec le Président de la République, le Premier ministre et le Président du Parlement local. Le programme de la visite comprend également des visites de la ville de Santa Catarina et de la prison de Tarrafal, qui a abrité plusieurs nationalistes angolais durant la période coloniale.

Dans le cadre de l'intensification des relations bilatérales, le programme prévoit également une rencontre entre les deux parlements et une visite à la ville de Santa Catarina.

Dans le cadre de la diplomatie parlementaire qu'elle entretient avec certains pays, Carolina Cerqueira s'est rendue en avril au Royaume du Maroc, où elle a signé un accord de renforcement de coopération, d'échange d'expériences dans les domaines les plus variés.

Les parlements des deux pays coopèrent par le biais des groupes d'amitié Angola-Cabo Verde.