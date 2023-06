Angola: Un ministre capverdien défend le renforcement de la coopération entre les peuples

Luanda — Le ministre des Communautés de Cap Vert, Jorge Maurício dos Santos, a souligné aujourd'hui, mercredi, à Luanda, la nécessité de renforcer les relations de coopération et d'amitié entre les peuples de son pays et de l'Angola.

Le responsable capverdien s'exprimait à l'issue d'une audience avec le président par intérim de l'Assemblée nationale, Américo Cuononoca, au cours de laquelle ils ont abordé, entre autres, les aspects liés à la communauté de cet archipel en Angola, ainsi que les possibilités de dynamiser l'investissement des citoyens dans les deux territoires.

Jorge dos Santos a dit avoir également discuté avec Américo Cuononoca des élections locales, sans toutefois entrer dans les détails, car il s'agit d'un processus dont la mise en oeuvre est en discussion au niveau de l'Assemblée nationale. Selon lui, Cap Vert peut apporter sa contribution dans ce processus (élections locales), dans le cadre de la coopération bilatérale, puisque son pays a déjà 32 ans d'expérience.

En ce qui concerne les relations entre les peuples, il a déclaré que son pays créait un ensemble d'incitations et de facilités pour attirer les investissements dans divers domaines, afin de permettre la participation et la consolidation des Capverdiens de la diaspora dans ce processus dans les pays d'accueil et vice versa.

Il a surtout souligné les domaines du tourisme, des transports, de la culture, de l'agriculture, de la pêche, des sports et de la technologie.

Selon lui, il existe de bonnes relations entre les deux peuples et qui, en son avis, doivent être consolidées vu que de plus en plus d'Angolais investissent au Cap-Vert,.

"Les Cap-Verdiens sont bien intégrés en Angola, de Cabinda à Cunene, et la société les accueille de cette manière", a-t-il déclaré, expliquant que la visite visait, entre autres, à présenter un programme basé sur le processus d'acquisition de la nationalité d'origine, par les communautés, ainsi que la cartographie et le recensement de la diaspora capverdienne.

Selon Jorge dos Santos, les données officielles indiquent qu'il existe une communauté de près de 110 000 Capverdiens en Angola.